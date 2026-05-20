Se cae medida que prohibía a AtlasIntel publicar encuestas electorales en Colombia

La medida cautelar que prohibía a la firma encuestadora AtlasIntel publicar encuestas para las elecciones de 2026 fue revocada.
Según se conoció este miércoles 20 de mayo de 2026, además de esta medida, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó una comisión integrada por Álvaro Hernán Prada, Altus Baquero, Fabiola Márquez y Maritza Martínez, con el fin de estudiar y resolver los recursos de reposición presentados por la firma encuestadora.
La información fue revelada por Blu Radio en medio del proceso que adelanta el CNE por presuntas irregularidades en la divulgación de encuestas electorales.
Cabe recordar que, a través de una resolución firmada por la magistrada Fabiola Márquez, se había propuesto la suspensión de la difusión de sondeos o encuestas relacionadas con el panorama electoral que estuvieran asociadas tanto a AtlasIntel como a la revista Semana.
Sin embargo, hasta el momento se conoce que la medida que impedía a ambas organizaciones publicar sus sondeos fue tumbada. En su lugar, el mismo CNE designó una comisión que será la encargada de resolver los recursos de reposición presentados contra la decisión inicial contenida en la resolución firmada por la magistrada Márquez.
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