En entrevista con Valora Analitik, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reveló que en los próximos días se conocerá la decisión definitiva sobre la megavía que reemplazaría a Autopistas del Café en el Eje Cafetero.
Según la titular de la cartera, el Gobierno ha mantenido un diálogo con las comunidades de la zona, sobre todo porque algunas rechazan la propuesta y buscan que esta sea negada.
“Yo he estado en el territorio escuchando a los veedores y a las personas afectadas por el esquema de peajes. Es más, me gané injustamente un proceso disciplinario. Entiendo que la presión es mucha para que uno no se mueva en favor de los derechos de la gente”, dijo Rojas a este medio.
No obstante, fue enfática en decir que la línea para este proyecto ya fue dictada por el presidente Gustavo Petro, quien en el pasado ha señalado que la nueva iniciativa privada (IP) para la región, llamada Conexión Centro, debe rechazarse.
Por lo pronto, la ministra afirmó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está revisando la propuesta y habrá un pronunciamiento de fondo en los próximos días: “Esperamos que sea a comienzos de la próxima semana, probablemente entre lunes y martes”.
Decisión del Gobierno Petro sobre la megavía que reemplazaría a Autopistas del Café
La definición sobre esta megavía en el Eje Cafetero que reemplazaría a Autopistas del Café está en manos de la ANI, entidad que deberá aprobar o negar una nueva concesión para los departamentos de Armenia, Pereira y Manizales.
Durante los últimos 30 años, el corredor ha estado a cargo de la concesionaria Autopistas del Café, que hace parte de la compañía Odinsa Vías, empresa de Grupo Argos.
Sin embargo, su contrato se vence en el primer semestre de 2027, por lo cual la empresa, junto con el fondo Macquarie Group, presentó ante el Gobierno una propuesta de iniciativa privada (IP), de tal modo que la vía se vuelva a concesionar por varias décadas.
En este caso, la financiación se daría únicamente con el recaudo de algunos peajes en la región (no todos los que existen en la actualidad), pero este mecanismo ha sido criticado por políticos y comunidades de la región, quienes piden que no se mantengan los cobros en las carreteras.
Lo anterior ha sido respaldado por el gobierno de Gustavo Petro, que ha señalado que no le interesa entregar nuevas concesiones para vías cuyos contratos se terminen. En su lugar, plantea que estas vuelvan a manos del Estado (Invías) y que haya reducción en tarifas o incluso desmonte de algunos peajes.
De hecho, hace apenas unos días, el presidente Petro fue enfático en que no le gusta el plan de volver a entregar el corredor para que se contrate como APP, lo que implicaría un rechazo a la IP de Conexión Centro.
“Mi gobierno promueve la construcción de carreteras por obra pública y no por concesiones, con lo cual, paulatinamente, se acaban los peajes en Colombia”, escribió en su cuenta de X, como respuesta a una protesta que se dio en el Eje Cafetero la semana pasada.
Incluso, dijo que, si bien la concesión revertirá a la Nación en 2027, los cobros de los peajes podrían terminarse ahora mismo, “comprando lo que queda de concesión que va hasta el 2027 o asumir los peajes con el Presupuesto Nacional hasta terminar contrato”.