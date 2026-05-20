SIDOC: acero 100 % colombiano que transforma residuos en desarrollo sostenible desde el suroccidente del país

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales retos de la industria en Colombia y, en medio de ese escenario, Siderúrgica del Occidente (SIDOC) se consolida como uno de los referentes del sector al demostrar que es posible combinar crecimiento industrial, economía circular y desarrollo regional.
La compañía, con sede en Yumbo, Valle del Cauca, se ha convertido en protagonista de importantes obras del suroccidente colombiano, a la vez que también ha construido un modelo que transforma residuos en valor para las comunidades y el medio ambiente.
Con 39 años de trayectoria, SIDOC se destaca además por ser la única siderúrgica del Occidente con capital 100 % colombiano, un aspecto que ha fortalecido su arraigo regional y su apuesta por el desarrollo económico del suroccidente del país. Su acero ha estado presente en proyectos emblemáticos como el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el estadio Pascual Guerrero y la cárcel de Buga y la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, entre otras, consolidando su papel como aliado estratégico de la infraestructura regional.
“El equipo humano que empuja todo esto nos ha llevado a ser la siderúrgica más rentable de Colombia. Nos sentimos muy orgullosos y creemos que esa es la sostenibilidad de verdad”, expresó Juan Carlos García, gerente de Operaciones de SIDOC.
Foto: Juan Carlos García, gerente de Operaciones de SIDOC
Los atributos sostenibles de SIDOC
El modelo de la compañía se basa en la fabricación y comercialización de acero bajo principios de economía circular, optimizando recursos y reduciendo desechos mediante el reciclaje de chatarra, la reutilización de agua y el aprovechamiento de residuos industriales. En lugar de utilizar mineral virgen, SIDOC emplea chatarra ferrosa, lo que disminuye significativamente el consumo energético y reduce la huella de carbono frente a otros procesos tradicionales de producción de acero.
Actualmente, la empresa recicla más de 250.000 toneladas de chatarra al año y beneficia a más de 1.200 recicladores y 367 proveedores, muchos de ellos vinculados desde hace casi cuatro décadas. Además, opera con energía eléctrica 100 % renovable y mantiene sistemas de recirculación de agua en circuitos cerrados, fortaleciendo una producción más limpia y eficiente.
Foto: Economía circular en planta de SIDOC/Sebastián Alvarado
Uno de los aspectos más innovadores del modelo de SIDOC es el aprovechamiento de coproductos derivados del proceso siderúrgico. A través de estrategias de cycling y upcycling, la empresa convierte residuos industriales en nuevos insumos para otros sectores productivos. Entre ellos sobresale la escoria negra, un agregado siderúrgico utilizado para la construcción y mejoramiento de vías terciarias, especialmente en regiones que requieren soluciones más sostenibles y resistentes para su infraestructura vial.
Este material ya cuenta con validación de Icontec, lo que respalda sus estándares de calidad y desempeño técnico, y abre nuevas posibilidades para impulsar proyectos de conectividad rural y desarrollo territorial desde una lógica de aprovechamiento industrial y sostenibilidad.
A ello se suman otros coproductos como la escoria blanca, utilizada para fertilizantes; la calamina, aprovechada en la fabricación de cemento; y los polvos de acería, exportados para recuperar metales no ferrosos. Gracias a estas iniciativas, SIDOC ha logrado reducir de manera importante la disposición de residuos en rellenos sanitarios y fortalecer la captura y control de emisiones.
La compañía cuenta además con certificación NTC ISO 14001:2015, garantizando procesos permanentes de monitoreo y control ambiental en manejo de aire, agua, energía y residuos.
En un contexto donde Colombia enfrenta desafíos ambientales crecientes y donde muchas empresas aún no miden adecuadamente su impacto ambiental, SIDOC se posiciona como un caso de referencia industrial al demostrar que el acero también puede ser sinónimo de innovación sostenible, desarrollo regional y compromiso con las comunidades.