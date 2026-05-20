Inversión Extranjera Directa en Colombia completa cuatro meses con caídas anuales consecutivas

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia mostró una caída del 9 % con corte a abril de 2026 respecto al mismo periodo el año anterior, luego de que la cifra se ubicara en US$3.049 millones, cuando 12 meses atrás superaba los US$3.350 millones.
Según la balanza cambiaria del Banco de la República, solo en el cuarto mes del año ingresaron al país US$921 millones en capital proveniente del exterior, un 9 % menos que en el mismo mes en 2024 (US$1.009 millones).
Las caídas interanuales han sido la tendencia de lo corrido de 2026. Sin embargo, el dato de abril es un 11 % más alto que el de marzo de este mismo año (US$831 millones).
Por su parte, el sector de petróleo y minería registró un comportamiento mixto frente a sus datos históricos. El mes pasado, la inversión directa en este rubro fue de US$741 millones, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior (US$687 millones). Pero en el acumulado del año (enero a abril), el dato sumó US$2.424 millones, un 2 % menos que en 2025 (US$2.486 millones).
Vale la pena recordar que en todo 2025, la IED cerró en US$9.173 millones, una contracción de 14,1 % frente a 2024, consolidando una tendencia descendente que ha borrado las ganancias del boom pospandemia.
Desde el pico histórico de US$13.221 millones alcanzado en 2023, el país ha perdido US$4.048 millones en flujos de capital extranjero, equivalentes a una reducción acumulada de 30,6 % en apenas dos años.
Inversión colombiana en el exterior se detuvo
El rubro de inversión colombiana en el exterior, que registra los movimientos de capital de empresas colombianas fuera del país, reveló una salida de US$269 millones en abril de 2026.
Así, el indicador completa dos meses en positivo, luego de ver una interrupción de la dinámica en febrero, cuando retornaron al país US$52 millones.
El año pasado para la misma fecha los colombianos enviaron al exterior de US$415 millones, lo que da cuenta de una caída del 35 %.
Por su parte, las transferencias netas, que incluyen principalmente las remesas, fueron de US$1.290 millones en abril, lo que significó una caída interanual del 9 %. Incluso el dato fue menor en un 10 % al visto en marzo.
Así, en los cuatro primeros meses del año estas suman US$5.217 millones, esto es un 5 % más que lo reportado para el mismo periodo en 2025.
—