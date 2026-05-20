Estudio advierte que gobierno Petro sigue lejos de cumplir varias de sus principales promesas 

El gobierno del presidente Gustavo Petro llega al tramo final de su mandato con avances parciales en algunos de sus principales ejes de transformación, pero todavía lejos de cumplir varias de las promesas estructurales que marcaron su agenda desde 2022.
Así lo concluye un estudio técnico elaborado por investigadores del Politécnico Grancolombiano, que advierte brechas entre las metas planteadas por el Gobierno Petro y los resultados reales en sectores clave.
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El análisis señala que el avance general del Plan Nacional de Desarrollo (PND) alcanza aproximadamente el 62,05 %, aunque con desempeños desiguales entre sectores estratégicos. Para los investigadores, los resultados muestran un escenario de contrastes: mientras algunas áreas exhiben progresos, persisten limitaciones en ejecución, articulación institucional y capacidad territorial.
Persisten rezagos en la transformación económica prometida por el gobierno Petro
Uno de los principales hallazgos del estudio es que la economía colombiana sigue dependiendo en gran medida del sector minero-energético, pese al discurso oficial enfocado en la transición productiva y la reindustrialización.
Según el balance técnico, cerca de la mitad de las divisas que recibe el país todavía provienen de actividades extractivas, lo que evidencia que las políticas impulsadas por el gobierno Petro aún no logran reemplazar las rentas tradicionales con nuevas fuentes sostenibles de ingresos externos.
El estudio sí reconoce avances en exportaciones no tradicionales, especialmente en el sector agroindustrial. Productos como el cacao registraron un crecimiento de 106 %, mientras el aguacate aumentó 54,3 % y la lima Tahití 47 %, cifras que muestran oportunidades de diversificación agrícola.
Sin embargo, los investigadores advierten que estos resultados todavía no representan una transformación estructural de la economía colombiana y mantienen al país expuesto a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.
A esto se suma un rezago en innovación y competitividad. El análisis indica que la inversión en investigación y desarrollo presenta un cumplimiento cercano al 62 % frente a las metas trazadas en el PND, situación que limita la sofisticación productiva y el fortalecimiento de la industria manufacturera.
Reforma agraria y desarrollo rural siguen entre las principales deudas
El estudio también pone el foco sobre uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno Petro: la reforma rural integral.
Aunque el análisis identifica avances en exportaciones agrícolas no tradicionales y algunas mejoras en política social, concluye que persisten problemas estructurales relacionados con infraestructura rural, formalización de tierras, acceso al crédito y capacidad institucional en los territorios.
Los investigadores sostienen que la meta de entregar tres millones de hectáreas continúa lejos de cumplirse debido a obstáculos técnicos, jurídicos y de seguridad. Esa situación, advierte el informe, limita el alcance real de la reforma agraria y evidencia dificultades para traducir las decisiones políticas en transformaciones efectivas sobre el territorio.
El análisis también advierte problemas persistentes en infraestructura rural, déficit vial, acceso al crédito y formalización de la propiedad, factores que siguen afectando la productividad y el desarrollo agroindustrial.
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Además, el informe subraya que una de las metas más ambiciosas del actual gobierno —la entrega de tres millones de hectáreas— aún no se ha cumplido. Según los investigadores, esto refleja dificultades técnicas, jurídicas y de orden público que han limitado el alcance real de la reforma rural integral.
Para el estudio, esta situación evidencia una brecha entre la intención política del Ejecutivo y la capacidad de implementación efectiva en los territorios.
Además, el documento identifica problemas en la distribución regional de la inversión pública. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca siguen concentrando buena parte de los recursos y de la actividad económica, mientras regiones con mayores necesidades mantienen bajos niveles de ejecución y limitaciones administrativas.
Turismo crece, pero todavía no reemplaza al sector minero-energético
Otro de los sectores evaluados en el estudio es el turismo, una de las apuestas del gobierno Petro para impulsar nuevas fuentes de ingresos y empleo.
La investigación destaca que el sector logró una recuperación importante tras la pandemia y ha incrementado su aporte en generación de divisas. Sin embargo, advierte que el crecimiento continúa concentrado en grandes capitales y destinos tradicionales.
Regiones emergentes del Pacífico y el Caribe todavía enfrentan problemas de infraestructura, conectividad y seguridad, factores que restringen el potencial del turismo como motor económico de largo plazo.
Los investigadores concluyen que, aunque el turismo gana relevancia dentro de la economía nacional, todavía no tiene la capacidad suficiente para sustituir el peso que mantiene el sector minero-energético en las finanzas externas del país.
El balance técnico también advierte que la polarización política y la desinformación han afectado la capacidad del Estado para construir consensos alrededor de las reformas impulsadas por el gobierno Petro.
Según el análisis, las redes sociales han intensificado las dinámicas de confrontación política y generado una desconexión entre los resultados técnicos de la gestión pública y la percepción ciudadana sobre el desempeño del Ejecutivo.
En paralelo, el estudio identifica dificultades en programas de desarrollo territorial y construcción de paz. Los investigadores señalan que iniciativas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) siguen enfrentando problemas de transparencia, eficiencia y ejecución.
Aunque la financiación internacional para el Acuerdo de Paz y otras políticas públicas pasó de representar el 8 % en 2022 al 16 % en 2025, el informe advierte que el aumento de recursos no necesariamente se traduce en mejoras concretas para las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza.
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El estudio concluye que el principal desafío para Colombia sigue siendo cerrar la brecha entre las metas planteadas por el gobierno Petro y su impacto efectivo sobre la economía y los territorios. Según los investigadores, la consolidación de las reformas dependerá de factores como la estabilidad política, la capacidad institucional y la ejecución regional durante los próximos años.