La Inversión Extranjera Directa en Colombia volvió a caer en 2025 y cerró en US$9.173 millones, una contracción de 14,1 % frente a 2024, consolidando una tendencia descendente que ha borrado las ganancias del boom pospandemia.
Desde el pico histórico de US$13.221 millones alcanzado en 2023, el país ha perdido US$4.048 millones en flujos de capital extranjero, equivalentes a una reducción acumulada de 30,6 % en apenas dos años.
¿Por qué la inversión extranjera en Colombia volvió a caer en 2025?
La trayectoria de la IED colombiana en la última década muestra un patrón de alta volatilidad que vuelve a manifestarse con fuerza, según revelan cifras de la balanza cambiaria del Banco de la República.
Tras el colapso provocado por la pandemia en 2020, cuando los flujos se desplomaron a US$6.831 millones, el país experimentó una recuperación notable que culminó en 2023 con el nivel más alto registrado en los últimos 10 años.
Sin embargo, en 2024, la inversión extranjera cayó 19,2 % hasta US$10.681 millones y en 2025 profundizó su descenso con una reducción adicional de 14,1 %. Con ello, Colombia retrocede prácticamente a los niveles de 2021 (US$7.180 millones), borrando el 70 % de las ganancias obtenidas en la pospandemia.
Analistas han revelado que, en los últimos años, el sector privado ha sentido coletazos de la incertidumbre regulatoria, particularmente en sectores estratégicos como energía y minería.
Según Diego Montáñez, economista y máster en Economía, indicó que las cifras recientes muestran una clara tendencia: “Hay menores señales de confianza y menor atractivo relativo para invertir”.
Eso sí, las cifras del Banco de la República reflejan que la inversión extranjera en Colombia volvió a caer en 2025 tanto por el desempeño de los sectores de petróleo y minería, como de otros rubros de la economía.
El primero pasó de recibir US$7.640 millones en 2024 a US$6.961 millones en 2025, una pérdida de 8,9 % que equivalió a US$679 millones.
Eso sí, la debacle más pronunciada ocurrió en otros sectores económicos —que incluyen manufactura, servicios, comercio e infraestructura— donde la inversión se desplomó 27,3 %, pasando de US$3.041 millones a US$2.212 millones, una contracción de US$829 millones.
Crece la inversión de portafolio en Colombia
En contraste con la caída generalizada de la IED, la inversión de portafolio experimentó un giro dramático en 2025.
Tras registrar una salida neta de US$3.863 millones en 2024 —la más severa en años recientes— este tipo de flujos se revirtió completamente para alcanzar una entrada neta de US$6.789 millones en 2025, un cambio absoluto de US$10.652 millones.