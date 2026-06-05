Exportaciones de petróleo en Colombia alcanzan máximos desde 2022: Este año superarían a las remesas

El sector petrolero colombiano está experimentando un repunte impulsado por la coyuntura internacional, según un informe del Banco de Bogotá.
En abril de 2026, las exportaciones de crudo sumaron US$1,620 millones, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022. Este incremento se atribuyó principalmente al alza en los precios internacionales del crudo como consecuencia de los conflictos en Medio Oriente.
De acuerdo con Alejandro Rojas, economista de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, «a raíz del choque petrolero, exportaciones de petróleo alcanzarían máximo de 4 años en 2026». Las cifras del informe revelan que, gracias a este choque de precios, las ventas externas pasaron de un promedio mensual de US$940 millones entre octubre de 2025 y febrero de 2026, a un promedio de US$1.600 millones entre marzo y abril.
Las perspectivas para el cierre del año son aún más optimistas. Basándose en proyecciones de la Administración de Información Energética y el consenso de Bloomberg, se estima que el precio del barril promediará entre US$93 y US$95 en 2026.
Bajo este escenario, los cálculos de los analistas del Banco de Bogotá indican que las exportaciones totales del año superarían los US$17.500 millones, lo que representa un incremento de US$5.000 millones frente a lo registrado el año anterior.
De cumplirse estos pronósticos, el petróleo no solo registraría su mejor desempeño desde el choque petrolero de 2022, sino que superaría a las remesas como el principal receptor de dólares de la economía colombiana, recuperando el primer lugar que había perdido en 2025.
La entidad también destacó que este flujo de divisas mejoraría las arcas de la Nación entre 2026 y 2027, con ingresos fiscales comparables a los de una reforma tributaria, y daría soporte a la tasa de cambio al ayudar a ajustar el desbalance externo del país.
La producción nacional: el gran obstáculo
A pesar de las cifras positivas, el informe advierte que el beneficio de este choque petrolero está siendo limitado por la debilidad de la producción petrolera interna.
En 2014, con un precio promedio de US$99 por barril, Colombia exportó US$28.900 millones anuales gracias a una producción cercana a los 990.000 barriles por día (mbpd). En la actualidad, en 2026, el país produce cerca de 740 mbpd, lo que representa una caída del 25 % en la capacidad productiva.
Rojas enfatizó que «con un mejor ambiente de negocios para el sector, que eleve su producción, el país podría tener un beneficio mayor de este tipo de choques globales».
Si bien una mayor dependencia del crudo podría tensionar la política de diversificación exportadora, los analistas sugieren que estos recursos extraordinarios podrían ser fundamentales para fortalecer programas sociales, financiar políticas industriales profundas o canalizarse hacia otros sectores económicos.
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