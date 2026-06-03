Exportaciones de Colombia crecieron 14,5 % a abril: petróleo e industrias extractivas jalonaron las ventas

Las exportaciones de Colombia en el primer cuatrimestre de 2026 se ubicaron en US$18.403,2 millones FOB (Free On Board o transporte marítimo, por su traducción). Lo anterior significó un incremento de 14,5 % frente al mismo período de 2025, cuando las ventas al exterior alcanzaron US$16.074,2 millones FOB.
Este crecimiento estuvo impulsado por los combustibles, el petróleo y las industrias extractivas, que registraron un aumento de 14,6 % en el período analizado, al pasar de US$6.267,2 millones FOB a US$7.181,5 millones FOB. A su vez, el rubro energético representó 39 % del total exportado en el lapso indicado.
Detrás de este sector se ubicaron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que registraron una contracción de 1,6 %, al pasar de US$5.082,3 millones FOB a US$5.002,5 millones FOB, con una participación de 27,2 % en el cuatrimestre. Luego siguieron las manufacturas, que también presentaron una disminución de 3,1 %, al pasar de US$3.377,4 millones FOB a US$3.272,3 millones FOB, con una participación de 17,8 %.
Si se analiza únicamente el petróleo y sus derivados, excluyendo productos como hulla, coque y briquetas, las exportaciones crecieron 16,2 % en el cuatrimestre. Estas se ubicaron en US$5.056,6 millones FOB durante los primeros cuatro meses de 2026. Nuevamente, las cifras oficiales indicaron que las exportaciones de crudo hacia China cayeron 100 %, mientras que India fue el principal impulsor de este rubro, con ventas por US$330,6 millones FOB, lo que representó un incremento de 122,7 %.
De esta forma, según lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el comportamiento de las industrias extractivas obedeció al aumento en las ventas de petróleo y sus derivados. Por el lado de los productos agropecuarios, las exportaciones de café sin tostar y descafeinado o no cayeron 13 %, mientras que las flores y follajes cortados disminuyeron 7,7 %.
Las cifras de abril
Si se pone la lupa únicamente sobre ese mes, el total de exportaciones se ubicó en US$4.600,4 millones, lo que significó una caída superior a 13% frente a marzo de 2026. Lo anterior contrastó con el comportamiento observado entre febrero y marzo de 2026, cuando las exportaciones crecieron más de 25 %.
Sin embargo, al analizar la variación interanual, es decir, la comparación entre abril de 2025 y de 2026, sí se registró un aumento. En abril de 2025 las exportaciones fueron de US$4.119,4 millones FOB, mientras que en abril de 2026 alcanzaron US$4.600,4 millones FOB, lo que representó un incremento de 11,7 %.
Nuevamente, el petróleo, sus derivados y las industrias extractivas fueron los grandes jalonadores de este comportamiento, con una participación de 45,4 % en el total exportado. Por su parte, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas representaron 22,2 % del total, mientras que las manufacturas registraron una participación de 18,7 %. En este último mercado, el DANE señaló que hubo menores ventas al exterior de maquinaria y equipos de transporte, con una contracción de 24,8%.
Principales destinos de exportación
Volviendo a las cifras del cuatrimestre, los principales mercados para los productos colombianos fueron EE. UU., con una participación de (30,2 %); Panamá (8,4 %); India (6,3 %), Italia (5 %), Canadá (4,7 %), Brasil (3,7 %), México (3,3 %) y otros países (38,3 %).
Aparte del buen comportamiento del petróleo en el mercado indio, el oro registró fuertes incrementos en sus ventas hacia EE. UU. y Canadá, con variaciones de 113,3 % y 379,8 %, respectivamente
Por otro lado, en 2026 las cifras oficiales revelaron que, por primera vez en 25 años, el carbón registró menores ingresos por exportaciones que el café. Esta tendencia continuó tanto en abril como en las cifras acumuladas del cuatrimestre.
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Lo anterior se evidencia en que el café generó ingresos por US$1.625 millones FOB durante los primeros cuatro meses del año, mientras que el carbón registró poco más de US$1.505 millones FOB. Por su parte, el ferroníquel presentó caídas en las exportaciones al comparar marzo y abril de 2026, pasando de US$46,1 millones FOB a US$21,1 millones FOB.
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