Carlos Carrillo renuncia a la UNGRD tras suspensión de la Procuraduría por presunta participación en política

Carlos Carrillo presentó su renuncia a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de la suspensión provisional que le impuso la Procuraduría General de la Nación por una presunta participación en política.
La decisión se conoce mientras avanzaba la medida cautelar ordenada por el Ministerio Público, que lo apartó temporalmente del cargo hasta el próximo 21 de junio. De acuerdo con la decisión disciplinaria, Carrillo habría realizado pronunciamientos sobre la contienda presidencial que, para la Procuraduría, podrían comprometer el principio de neutralidad que debe regir la actuación de los funcionarios públicos. La investigación surgió a raíz de una entrevista en Caracol Radio, donde se refirió al escenario electoral y mencionó a uno de los aspirantes a la Casa de Nariño.
Luego de conocerse la decisión, el ahora exdirector de la UNGRD cuestionó la actuación del ente de control y calificó la medida como «desproporcionada». Además, aseguró que se enteró de la suspensión a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación oficial de la Procuraduría.
La salida de Carrillo se produce en un momento clave para la entidad, que tiene a su cargo la coordinación de las acciones del Gobierno Nacional frente a los riesgos asociados a fenómenos climáticos y desastres naturales, así como el seguimiento a las medidas adoptadas ante los efectos de fenómenos como El Niño.