Hace más de cuatro décadas, Offcorss nació en Medellín con una idea que rompió los esquemas de la moda infantil en Colombia: ofrecer prendas con diseños modernos, coloridos y pensados para acompañar la identidad de los niños. Desde su creación en 1979 por iniciativa del empresario Juan Camilo Hernández, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en una de las marcas más reconocidas del país en este segmento, con presencia nacional, operaciones internacionales y una estrategia enfocada en fortalecer su crecimiento.
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Ahora, la empresa se prepara para una nueva etapa de expansión. En entrevista con Valora Analitik, Yanet Londoño, presidenta de Offcorss, explicó que la compañía abrirá nueve nuevas tiendas durante 2026, fortalecerá su presencia fuera de Colombia y buscará posicionarse como un referente en calzado infantil especializado.
Además, habló sobre el impacto del incremento del salario mínimo, la competencia de plataformas internacionales, el descenso en la natalidad, las oportunidades del modelo de franquicias y los retos que enfrenta la industria textil colombiana.
Para comenzar, ¿cómo está hoy Offcorss? ¿Cuántas tiendas tienen y en qué mercados están presentes?
Actualmente estamos presentes en todo Colombia con 126 tiendas. De ellas, el 60 % son propias y el 40 % operan bajo el modelo de franquicias, que ha sido la forma de acercarnos a las distintas regiones del país. Además, contamos con cerca de 300 puntos de venta adicionales entre tiendas multimarca y grandes superficies como Éxito, Falabella, Olímpica y otros aliados. También tenemos un canal de comercio electrónico que hoy es muy importante para la compañía y continúa ganando relevancia dentro de nuestra estrategia comercial.
¿Cómo ha sido el desempeño de Offcorss durante 2026? Se habló mucho del impacto que tendría el aumento del salario mínimo sobre el consumo. ¿Cómo les ha ido en ventas y qué efectos han visto?
Venimos teniendo un muy buen año. Cerramos el primer semestre con un crecimiento del 8,4 % y esperamos terminar 2026 con un incremento de entre el 9 % y el 12 %. El 9 % corresponde a nuestro escenario más conservador y el 12 % dependerá de que todas las estrategias que estamos ejecutando tengan los resultados esperados. El primer trimestre comenzó con muy buen comportamiento y eso nos permite mantener una perspectiva positiva para el resto del año.
En cuanto al aumento del salario mínimo, el principal impacto lo hemos sentido en los costos de producción. Offcorss es una marca cuya fabricación es aproximadamente un 97 % nacional y trabajamos de la mano con cerca de 45 maquiladores que hacen parte de nuestro modelo de desarrollo con aliados estratégicos. El incremento en los costos de la mano de obra ha significado un reto importante para cuidar los márgenes sin trasladar completamente esos mayores costos al consumidor. Ha sido una ecuación compleja de administrar. Desde el lado del consumo hemos observado que los clientes siguen comprando, pero adquieren una menor cantidad de prendas por visita. Es decir, el consumidor continúa presente, aunque hoy compra con un presupuesto más limitado.
¿Cuáles son las proyecciones de expansión de la compañía? ¿Continuarán creciendo en Colombia y en el exterior?
Durante los últimos tres años hemos desarrollado un plan de expansión muy fuerte. En 2024 abrimos 12 tiendas, en 2025 inauguramos ocho y para 2026 tenemos proyectada la apertura de nueve nuevos puntos de venta. De esas nueve tiendas, seis estarán ubicadas en Colombia y las otras tres corresponderán a mercados internacionales, con lo que seguiremos fortaleciendo nuestra presencia fuera del país.
Llama la atención que continúen apostando por las tiendas físicas cuando el comercio electrónico sigue creciendo. ¿Por qué mantener esa estrategia?
Nosotros creemos que el futuro es completamente omnicanal. Ya no se trata de escoger entre el comercio electrónico o las tiendas físicas, sino de integrar ambos canales para ofrecer una mejor experiencia al consumidor. Las tiendas siguen siendo fundamentales porque muchas familias quieren tocar los productos, ver las prendas y medirlas antes de comprarlas.
Esto ocurre especialmente en ciudades intermedias, donde todavía existe mayor desconfianza hacia las compras completamente digitales. Además, ambos canales se complementan. Un cliente puede comprar por internet y recoger o cambiar el producto en una tienda física. También puede hacer la compra en un almacén y solicitar que el pedido llegue directamente a su casa. Esa integración entre el mundo físico y el digital es la estrategia que estamos construyendo para los próximos años.
En los últimos años plataformas como Shein o Temu han ganado participación en el mercado. ¿Qué tan fuerte ha sido ese impacto para Offcorss?
Son competidores que claramente generan presión en el mercado y sería un error decir que no nos afectan. Sin embargo, creemos que tenemos un valor agregado importante. Nuestra fortaleza está en la calidad de los productos, en el reconocimiento que tiene la marca y en ofrecer prendas pensadas para durar, algo que los consumidores valoran.
Muchas de esas plataformas están enfocadas en la moda rápida, con productos que suelen deteriorarse más fácilmente y que no cuentan con el respaldo que ofrece una marca consolidada. Eso nos permite diferenciarnos, aunque es evidente que perdemos ventas cuando un consumidor decide probar por primera vez esas plataformas en lugar de hacerlo con nosotros.
En los últimos años se ha hablado mucho de la disminución de la natalidad en Colombia. Ese fenómeno ya ha afectado sectores como la educación. ¿Qué tanto impacta a una compañía enfocada en el mercado infantil?
Es una realidad que debemos enfrentar y compensar a través de la expansión hacia nuevos mercados, porque los niños siguen existiendo y nuestra tarea es llegar a un mayor número de consumidores. También vemos un cambio en la composición de las familias. Antes era común que una familia tuviera dos hijos y comprara determinada cantidad de prendas para cada uno. Hoy muchas familias tienen un solo hijo, pero destinan una mayor inversión para cubrir todas sus necesidades.
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Eso implica conocer mucho mejor al consumidor y ofrecer un portafolio capaz de acompañar cada momento de la vida del niño: cuando va al colegio, practica deporte, asiste a una celebración o disfruta de su tiempo libre. Precisamente ahí aparece una gran oportunidad para categorías como el calzado. Antes era un accesorio dentro de nuestra oferta; hoy se convierte en una categoría estratégica que acompaña toda la experiencia de vestir al niño.
¿Por qué decidieron especializarse en calzado infantil? ¿Qué peso tiene hoy esta categoría y cuáles son las expectativas de crecimiento?
Hace siete años prácticamente no existíamos en esa categoría. Únicamente comercializábamos el calzado para recién nacidos, que era más un complemento estético que un producto diseñado para el uso diario. A partir de ahí comenzamos un proceso de investigación para desarrollar un calzado pensado específicamente para el pie del niño y no simplemente una adaptación de un zapato para adultos en tallas más pequeñas.
El pie de un niño está en pleno desarrollo y necesita condiciones especiales de comodidad, transpiración, seguridad y soporte. No todos los zapatos garantizan ese desarrollo adecuado. Cuando analizamos el mercado encontramos una oportunidad muy importante porque prácticamente no existía una oferta especializada en este segmento. Vimos un verdadero océano azul y decidimos apostarle con fuerza a desarrollar un calzado diseñado exclusivamente para las necesidades de los niños, contribuyendo a su crecimiento sin afectar el desarrollo natural de sus pies.
¿Qué tendría que ocurrir para que usted considere exitosa esta apuesta por el calzado infantil?
Nuestro primer objetivo es mejorar significativamente nuestra posición dentro de esa categoría. Actualmente ocupamos el sexto lugar en el mercado de calzado infantil y queremos ascender al quinto puesto como primer paso dentro de esa estrategia de crecimiento.
¿Y qué participación esperan que tenga el calzado dentro del negocio frente a la ropa?
Hoy el calzado representa alrededor del 12 % de nuestras ventas. Esperamos cerrar este año cerca del 15 % y, hacia el futuro, queremos que alcance aproximadamente el 25 % del negocio. Ese crecimiento convertiría al calzado en uno de los pilares más importantes de la compañía junto con nuestra oferta tradicional de vestuario.
Offcorss es actualmente la única marca especializada en moda infantil que participa en Colombiamoda. ¿Por qué decidieron mantener esa apuesta?
Este será nuestro tercer año consecutivo participando y creemos que existen varias razones para hacerlo. La primera es que Colombiamoda nos permite mostrar el propósito de nuestra marca, que gira alrededor de la identidad de los niños. Queremos que ellos expresen quiénes son a través de la ropa que usan y que la moda infantil sea una herramienta para reflejar alegría, autenticidad y diversión.
Cuando hacemos un desfile buscamos que los niños se comporten como niños. No queremos una pasarela tradicional, sino un espacio donde puedan jugar, divertirse y expresar naturalmente su personalidad. La segunda razón es que la feria se convierte en una plataforma para mostrar las estrategias de la compañía, como nuestra apuesta por la categoría de niña y por el desarrollo del calzado especializado.
Además, es un escenario para reunir a nuestros franquiciados nacionales, fortalecer el plan de expansión y compartir hacia dónde va la marca. También representa un reconocimiento para toda nuestra cadena productiva. Allí participan quienes realizan bordados, estampados, confección y diferentes procesos. Ellos pueden ver el resultado de su trabajo y eso fortalece el sentido de pertenencia y la relación con nuestros aliados.
Finalmente, Colombiamoda también es un espacio para educar al consumidor del futuro, mostrando que la moda puede ser sostenible y que los niños pueden expresar su identidad a través de las prendas que utilizan.
Con la llegada del nuevo Gobierno vuelve a tomar fuerza el debate sobre cómo fortalecer la industria nacional. Desde su experiencia como presidenta de Offcorss, ¿qué medidas considera necesarias para impulsar el sector textil colombiano?
Hay un tema que ya mencionábamos y que para nosotros es prioritario: generar condiciones de competencia más equilibradas frente a las plataformas internacionales de comercio electrónico. Hoy existe una diferencia muy grande entre las condiciones bajo las que competimos las empresas nacionales y aquellas que tienen algunos jugadores internacionales. Ese es un aspecto que debería revisarse para que todos participemos bajo reglas similares.
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Otro punto muy importante es la lucha contra el contrabando. Más que hablar de protección, yo hablaría de transparencia y de garantizar que todos compitamos en igualdad de condiciones. Nosotros entendemos que debemos aprender a competir y seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor, pero combatir el contrabando es una tarea fundamental para el desarrollo de la industria nacional.
También es cierto que en países como China los costos de mano de obra son mucho menores y eso les permite ofrecer precios muy competitivos. Aunque la calidad suele ser diferente y muchos consumidores terminan valorando productos con mayor durabilidad, durante ese proceso las empresas colombianas pierden ventas importantes. Además, esas compañías cuentan con condiciones que les permiten competir con ventajas frente a la industria local. Por eso creemos que también deberían existir mayores aportes por parte de esos actores internacionales al desarrollo económico del país.