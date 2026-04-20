IED en Colombia se recupera en marzo, pero acumulado trimestral cae frente a 2025

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia para marzo de 2026 registró US$831 millones, un aumento de 1,8 % frente a los US$816 millones de febrero, según la balanza cambiaria del Banco de la República.
Sin embargo, el acumulado del primer trimestre del año muestra una contracción significativa frente al mismo período del año anterior.
Entre enero y marzo de 2026, la IED totalizó US$2.129 millones, una caída de 9,1 % respecto a los US$2.343 millones registrados en el mismo trimestre de 2025.
La contracción del sector extractivista
El sector de petróleo y minería, principal receptor de inversión extranjera en el país también mostró una recuperación mensual, pero un retroceso en la comparación anual.
En marzo de 2026 captó US$600 millones, un incremento de 14,1 % frente a los US$526 millones de febrero, tras haber retrocedido desde los US$558 millones de enero.
En el acumulado trimestral, el sector sumó US$1.684 millones, frente a US$1.799 millones en el mismo período de 2025, una contracción de 6,4 %.
Los datos sugieren que, si bien la IED muestra señales de recuperación en el margen, el ritmo de entrada de capitales extranjeros al país sigue por debajo de los niveles del año anterior, tanto en el agregado como en el sector extractivo.
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