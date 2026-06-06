Colombianos en el exterior ya tienen fecha para empezar a votar para segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió las condiciones operativas para la participación de los colombianos en el exterior en las elecciones presidenciales de 2026, un proceso que se realizará bajo un esquema extendido de varios días para facilitar la asistencia de los votantes fuera del país.
Según la entidad, los ciudadanos colombianos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto entre el 25 y el 31 de mayo, en los consulados y secciones consulares habilitadas. La jornada busca responder a las dinámicas de movilidad y disponibilidad de la población migrante, que no siempre puede concentrar su participación en un solo día electoral.
El esquema incluye además una jornada específica el domingo 31 de mayo, cuando también se habilitarán puestos de votación adscritos en el mismo horario general. La Registraduría indicó que la medida busca ampliar la cobertura del proceso y garantizar condiciones logísticas adecuadas en cada sede habilitada.
La organización del proceso se hace en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el objetivo de asegurar estándares de seguridad, transparencia y acceso al voto para los colombianos que residen fuera del país.
Fechas y horarios de votación en el exterior para los colombianos
De acuerdo con la Registraduría, la jornada electoral en el exterior se desarrollará de la siguiente manera:
- Del 25 al 31 de mayo de 2026: votación en consulados y secciones consulares.
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Adicionalmente:
- Domingo 31 de mayo de 2026: habilitación de puestos de votación adscritos.
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
El esquema de varios días permite que los ciudadanos elijan la fecha que mejor se ajuste a su disponibilidad dentro del periodo establecido, lo que históricamente busca mejorar la participación de la diáspora colombiana en procesos electorales.
Documento válido y recomendaciones del proceso electoral
La entidad electoral reiteró que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía colombiana, ya sea en formato físico o digital a través de la aplicación oficial. No se aceptarán contraseñas, comprobantes de trámite, pasaportes ni otros documentos de identificación.
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La Registraduría recomendó a los ciudadanos verificar previamente el lugar de votación asignado, de acuerdo con la inscripción de su cédula, con el fin de evitar inconvenientes el día de la jornada.
El proceso electoral en el exterior se desarrollará en coordinación institucional para garantizar condiciones de accesibilidad y orden. La ampliación del calendario a varios días responde a las características logísticas de la población colombiana fuera del país, que supera los desafíos de desplazamiento y diferencias horarias.La entidad hizo un llamado a la participación activa de los colombianos en el exterior, recordando que el voto constituye un derecho y un deber ciudadano que incide en la consolidación del sistema democrático del