Registraduría responde a Petro: niega irregularidades en el censo, mesas de votación y software electoral

La Registraduría respondió a las afirmaciones realizadas por Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre presuntas inconsistencias en el proceso electoral de la primera vuelta presidencial de 2026.
La entidad aseguró que la información divulgada por el mandatario no corresponde a la realidad del proceso, y aclaró que el censo electoral oficial no se cerró dos meses antes de las elecciones.
Explicó que el 31 de marzo concluyó únicamente el periodo de inscripción de ciudadanos para votar, conforme a lo establecido en la Ley 1475 de 2011 y al calendario electoral vigente.
Indicó además que el censo electoral definitivo, conformado por 41.421.973 colombianos habilitados para votar en Colombia y el exterior, fue cerrado el pasado 30 de abril y socializado ese mismo día con las agrupaciones políticas durante la mesa técnica denominada “Cómo vamos”.
Adicionalmente, recordó que el 22 de mayo entregó a las campañas una aplicación de consulta individual del censo electoral para verificar la ubicación de los votantes.
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¿Qué más dijo la Registraduría?
Frente a los cuestionamientos sobre la cantidad de sufragantes por mesa, la entidad explicó que los potenciales de votación fueron publicados mediante las resoluciones 4601 y 4602 del 4 de mayo y entregados simultáneamente a las organizaciones políticas.
Según precisó, las mesas en cabeceras municipales y corregimientos pueden tener hasta 360 ciudadanos asignados, mientras que en puestos censo, como Corferias en Bogotá, el número puede ascender a 500, 800 o incluso 1.200 votantes.
Por esta razón, aseguró que resulta normal que más de 5.300 mesas hayan registrado votaciones superiores a los 300 sufragios.
La autoridad electoral también desmintió que se hubiera realizado alguna modificación al software electoral el pasado 26 de mayo.
Finalmente, la entidad agregó que el avance ágil del escrutinio ha sido resultado del trabajo de los jueces de la República y de la transparencia en el conteo de votos realizado por los jurados de votación.