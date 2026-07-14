Juan David Grillo Ríos asume temporalmente la dirección técnica del CARF

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) anunció hoy la designación de Juan David Grillo Ríos como su nuevo director técnico encargado, tras la salida de Juan Sebastián Betancur, quien presentó su renuncia la semana pasada.
Grillo Ríos, quien se venía desempeñando como asesor técnico senior de la entidad, asume el liderazgo técnico con el reto de mantener el seguimiento riguroso a las finanzas públicas.
El nuevo director encargado cuenta con formación académica como economista y profesional en finanzas de la Universidad del Rosario, también tiene una maestría en finanzas cuantitativas.
El organismo destacó que su trayectoria se destaca por una amplia experiencia en política fiscal, gestión financiera pública y análisis de sostenibilidad, áreas en las que ha liderado estudios macroeconómicos dentro del CARF.
A lo largo de su carrera, Grillo Ríos ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Su experiencia incluye consultorías para organismos multilaterales de primer orden como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lideró procesos de planificación fiscal y gestión presupuestaria.
Además de su faceta como funcionario y consultor, mantiene un vínculo con el sector educativo, ejerciendo como profesor en diversas instituciones de educación superior del país.
Tras el anuncio, el CARF subrayó que la labor de Grillo Ríos será fundamental para seguir garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas y el fortalecimiento de las reglas que rigen la economía nacional.
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