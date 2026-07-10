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CARF confirma la salida de Juan Sebastián Betancur como director técnico

El Comité resaltó los aportes de Betancur al fortalecimiento técnico e institucional de la entidad.

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Juan Sebastián Betancur.
Juan Sebastián Betancur.. Foto: CARF

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Juan Sebastián Betancur presentó su dimisión cómo director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). La entidad confirmó que la decisión se hará efectiva a partir de este viernes 10 de julio. 

Con su salida, el Comité expresó su agradecimiento a Betancur “por su liderazgo,  compromiso y valiosos aportes al fortalecimiento técnico e institucional” durante sus años de gestión. 

“Bajo su dirección, el CARF consolidó importantes avances en el desarrollo de  capacidades analíticas y de modelación macrofiscal, fortaleciendo la elaboración de  proyecciones fiscales propias, los análisis de sostenibilidad de la deuda y la evaluación de escenarios de política fiscal”, destacó la entidad.

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Déficit fiscal
Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

El CARF también destacó el rol del directivo en el fortalecimiento de sus herramientas técnicas y una mayor participación en espacios internacionales de discusión sobre reglas y consejos fiscales independientes.

“Su gestión contribuyó de manera significativa al cumplimiento del mandato legal del CARF y al fortalecimiento de la transparencia, la credibilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia”, mencionó. 

La entidad indicó que continuará desarrollando su labor de seguimiento y análisis técnico de las finanzas públicas, en cumplimiento de su mandato legal y en beneficio de la  sostenibilidad fiscal del territorio nacional.

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Tags: CARF
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