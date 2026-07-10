CARF confirma la salida de Juan Sebastián Betancur como director técnico

Juan Sebastián Betancur presentó su dimisión cómo director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). La entidad confirmó que la decisión se hará efectiva a partir de este viernes 10 de julio.
Con su salida, el Comité expresó su agradecimiento a Betancur “por su liderazgo, compromiso y valiosos aportes al fortalecimiento técnico e institucional” durante sus años de gestión.
“Bajo su dirección, el CARF consolidó importantes avances en el desarrollo de capacidades analíticas y de modelación macrofiscal, fortaleciendo la elaboración de proyecciones fiscales propias, los análisis de sostenibilidad de la deuda y la evaluación de escenarios de política fiscal”, destacó la entidad.
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El CARF también destacó el rol del directivo en el fortalecimiento de sus herramientas técnicas y una mayor participación en espacios internacionales de discusión sobre reglas y consejos fiscales independientes.
“Su gestión contribuyó de manera significativa al cumplimiento del mandato legal del CARF y al fortalecimiento de la transparencia, la credibilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia”, mencionó.
La entidad indicó que continuará desarrollando su labor de seguimiento y análisis técnico de las finanzas públicas, en cumplimiento de su mandato legal y en beneficio de la sostenibilidad fiscal del territorio nacional.
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