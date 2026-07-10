Plata, la fintech de más rápido crecimiento en América Latina, ya tiene luz verde para operar en Colombia

La competencia en el sistema financiero colombiano está a punto de sumar un nuevo jugador. La fintech Plata S.A. Compañía de Financiamiento recibió la autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), un paso que le permitirá avanzar hacia el lanzamiento de sus servicios en el país y competir en un mercado donde cada vez más usuarios buscan alternativas digitales para manejar su dinero.
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Aunque la autorización marca un hito para la compañía, los colombianos todavía tendrán que esperar un poco para convertirse en clientes. Tras obtener el aval regulatorio, Plata entró en su fase final de alistamiento tecnológico, durante la cual terminará de integrar su infraestructura, realizar pruebas de seguridad y sincronizar sus sistemas antes de iniciar operaciones comerciales.
La llegada de la entidad también representa un nuevo paso en la transformación digital del sector financiero colombiano. Plata se presenta como la fintech de mayor crecimiento en América Latina y, en apenas tres años de operación, alcanzó una valoración cercana a US$5.000 millones, reúne 4 millones de clientes activos y ha obtenido más de US$2.000 millones en inversión y financiamiento internacional.
La autorización otorgada por la Superintendencia Financiera significa que Plata podrá operar como una Compañía de Financiamiento vigilada por el regulador colombiano, bajo los mismos estándares de supervisión, transparencia, solvencia y seguridad exigidos para este tipo de entidades.
Sin embargo, el permiso no implica que la plataforma ya esté disponible para el público. La empresa explicó que actualmente concentra sus esfuerzos en culminar el alistamiento tecnológico y operativo que permitirá ofrecer una experiencia completamente digital desde el primer día de funcionamiento.
«Recibir la autorización de la Superintendencia Financiera es un reconocimiento a nuestro esfuerzo por construir una entidad sólida desde sus cimientos. Estamos trabajando con total dedicación para finalizar nuestro alistamiento y asegurar que, en muy poco tiempo, estemos brindando a los colombianos una forma simple y segura para gestionar sus finanzas», afirmó Felipe Lega, presidente de Plata S.A.
Con esta autorización, Colombia se convierte en el segundo país donde la compañía tendrá presencia.
La expansión comenzó en México, donde Plata ya opera como institución bancaria y desarrolló el modelo tecnológico que ahora busca replicar en Colombia. La estrategia consiste en combinar herramientas digitales con una infraestructura financiera regulada para ofrecer procesos más ágiles y sencillos a los usuarios.
Para la compañía, el objetivo es responder a las nuevas exigencias de los consumidores, quienes cada vez demandan mayor rapidez en la apertura de productos financieros, operaciones digitales inmediatas y atención permanente desde canales virtuales.
¿Qué servicios ofrecerá la fintech Plata en Colombia?
Por ahora, la empresa no reveló cuál será su portafolio definitivo para el mercado colombiano. No obstante, confirmó que en las próximas semanas dará a conocer los productos con los que iniciará operaciones, los cuales combinarán el respaldo regulatorio de una Compañía de Financiamiento con el enfoque tecnológico que caracteriza a la fintech.
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Entre tanto, Plata aseguró que su propuesta estará basada en la simplicidad, la rapidez y una experiencia completamente digital para los usuarios, aprovechando la infraestructura tecnológica que desarrolló durante los últimos años.
Uno de los principales diferenciales de Plata es que gran parte de su infraestructura fue desarrollada internamente.
La compañía cuenta con un equipo de más de 800 desarrolladores, responsables de construir su propio core bancario, el sistema de gestión de clientes (CRM) y la aplicación móvil con la que espera atender a los usuarios colombianos. A esto se suma un modelo de servicio al cliente administrado directamente por la empresa y con disponibilidad permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana.