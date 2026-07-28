Latam ya superó los 5 millones de pasajeros en Colombia: estas son las rutas que más crecen

Latam continúa fortaleciendo su posición en el mercado colombiano. Durante el primer semestre de 2026, la compañía movilizó más de 5 millones de pasajeros, un resultado que le permitió consolidarse como el segundo operador aéreo del país y mantener una estrategia enfocada en el crecimiento de su red, la experiencia del usuario y el fortalecimiento de su operación doméstica e internacional.
Así lo aseguró Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, durante una entrevista con Valora Analitik, en la que destacó que el desempeño alcanzado durante los primeros seis meses del año refleja el resultado de una estrategia basada en la disciplina financiera, la expansión de rutas y la diferenciación del servicio.
«El primer semestre fue muy positivo para Latam. Transportamos más de 5 millones de pasajeros y nos consolidamos como el segundo operador del mercado aéreo colombiano. Esto demuestra que seguimos creciendo y fortaleciendo nuestra presencia en el país», afirmó la directiva.
Además del crecimiento en el número de viajeros, Zarante explicó que la aerolínea ha logrado diferenciarse mediante indicadores relacionados con la satisfacción de los pasajeros, la preferencia de marca y la cercanía con los usuarios, aspectos que considera fundamentales dentro de la estrategia comercial de la compañía.
La ejecutiva señaló que estos resultados también responden a una gestión financiera prudente, que ha permitido enfrentar escenarios complejos para la industria, como el incremento en los costos del combustible, sin afectar los planes de expansión de la empresa.
«Latam mantiene una disciplina financiera que nos ha permitido afrontar coyunturas complejas, como el comportamiento del precio del combustible, y al mismo tiempo continuar aprovechando las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado», indicó.
Rutas con mayor crecimiento y apuesta por la expansión de la red
Dentro del balance presentado por la compañía, uno de los aspectos más destacados corresponde al comportamiento de varias rutas nacionales que registraron incrementos significativos en el tráfico de pasajeros durante el primer semestre del año.
Entre ellas sobresale la ruta Bogotá-Medellín, que presentó un crecimiento superior al 27 % frente al mismo periodo de 2025. A su vez, las conexiones entre Bogotá y ciudades como Barranquilla y Cartagena mantienen incrementos superiores al 10 %, impulsadas tanto por el turismo como por el fortalecimiento del segmento corporativo.
De acuerdo con Zarante, el Caribe colombiano continúa siendo una de las regiones con mayor dinamismo para la aerolínea, gracias al aumento de la actividad empresarial, la realización de congresos y eventos, así como la recuperación del turismo nacional e internacional.
La directiva explicó que Bogotá sigue consolidándose como el principal centro de conexiones de la compañía dentro del país y como un punto estratégico para enlazar los vuelos nacionales con los destinos internacionales operados por Latam.
«Bogotá es nuestro principal centro de conexiones y continuará siendo un eje fundamental para la conectividad aérea del país y de la región. Por eso es indispensable seguir avanzando en proyectos de infraestructura aeroportuaria que permitan responder al crecimiento de la demanda», señaló.
En ese sentido, resaltó la importancia de iniciativas como El Dorado Max, proyecto que busca ampliar la capacidad operativa del principal aeropuerto del país y garantizar un mejor servicio para las aerolíneas y los pasajeros en los próximos años.
Otro de los pilares de la estrategia de Latam es el fortalecimiento de su propuesta de valor para el pasajero. La compañía ha concentrado esfuerzos en ofrecer una experiencia diferenciada mediante alternativas tarifarias, mejoras tecnológicas y servicios que responden a las necesidades de distintos perfiles de viajeros.
Entre esas iniciativas se encuentra la tarifa Premium Economy, dirigida principalmente al segmento corporativo, así como la incorporación de conectividad Wi-Fi a bordo y herramientas digitales que facilitan la gestión del viaje antes, durante y después del vuelo.
«Trabajamos permanentemente en ofrecer una experiencia superior al pasajero. Contamos con una propuesta de valor que incluye diferentes opciones tarifarias, servicios diferenciados y herramientas tecnológicas que permiten una experiencia más cómoda y eficiente», explicó Zarante.
Según la directiva, estas mejoras han contribuido a incrementar los factores de ocupación de los vuelos, fortalecer la fidelización de los clientes y generar mayores ingresos para la compañía.
La ejecutiva también destacó que el negocio de carga continúa siendo un componente relevante dentro de la operación de Latam en Colombia, aportando al crecimiento integral de la empresa y complementando el desempeño del transporte de pasajeros.
En el frente internacional, la aerolínea espera retomar en el futuro su operación hacia Caracas, una vez existan las condiciones necesarias para hacerlo. Mientras tanto, continuará fortaleciendo las conexiones internacionales disponibles y evaluando nuevas oportunidades de expansión.
«Nuestro objetivo es seguir creciendo, aumentar frecuencias, consolidar nuestras rutas nacionales e internacionales y ofrecer cada vez más alternativas a los pasajeros colombianos. Seguiremos invirtiendo para fortalecer nuestra presencia en el mercado y ampliar las opciones de conectividad», concluyó Erika Zarante.