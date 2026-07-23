Las compañías más grandes de Colombia destinaron $19 billones a inversiones sociales y ambientales en 2025

Un estudio de Arteaga Latam señaló que las empresas más grandes de Colombia destinaron $9 billones a inversión social y $10 billones a asuntos relacionados con ambiente, para un total de $19 billones. En la muestra se recogió información de 318 compañías de 15 sectores económicos. Estas empresas facturan un monto equivalente a 36 % de la economía o del PIB de Colombia, y generan ocho millones de empleos directos.
Arteaga Latam es una firma de consultoría que opera en América Latina. Conecta a gobiernos, empresas del sector privado y comunidades para desarrollar soluciones en el ámbito corporativo. Además, elabora estudios sobre el sector minero-energético, como la Brújula Minera y el Barómetro Petrolero, que recopilan información sobre la percepción, el impacto y la reputación de esta industria.
Adicionalmente, se mencionó que desde 2022 hasta 2025 las inversiones ambientales crecieron de manera sostenida hasta ubicarse 45 % por encima de lo reportado ese año, mientras que los recursos destinados a inversiones sociales, es decir, educación, salud, desarrollo rural, vivienda, entre otros, disminuyeron 16 % en el mismo periodo.
Arteaga Latam añadió que entre 2024 y 2025 la inversión ambiental de estas empresas aumentó 13 %, mientras que la social disminuyó 3 %, con lo cual confirmó que esta tendencia no se revirtió en ese periodo.
Otro de los datos es que 81 % de los recursos a inversión social son voluntarios y 19 % corresponden a obligaciones legales. En el caso de la inversión ambiental, 58 % responde al cumplimiento normativo y 42 % es de carácter voluntario.
En materia social, estos recursos se destinaron principalmente a educación, desarrollo rural, investigación, recreación y deporte. En ambiente, las prioridades fueron los recursos hídricos, la reducción de gases de efecto invernadero y el fortalecimiento de la economía circular.
Por otro lado, las inversiones sociales se extienden a lo largo de todo el país, mientras que las ambientales están más concentradas. Es decir, pese a que en medio ambiente hay un mayor volumen de recursos, su cobertura geográfica es más limitada frente a la de las inversiones sociales.
La organización detalló que las inversiones sociales de las compañías llegaron a 98 % de los municipios colombianos, mientras que las destinadas a ambiente alcanzaron 64 %.
Adicionalmente, en los territorios afectados por el conflicto armado, las empresas destinaron $482.000 millones a inversiones sociales en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 2025, aunque solo 15 % de ellas dirigió recursos a estas zonas.
Pese a lo anterior, todavía existen techos de cristal. La participación de las mujeres en cargos directivos pasó de 33 % en 2019 a 37 % en 2025, lo que representa un avance de cuatro puntos porcentuales en seis años. Los sectores con mayor equidad de género son salud, cajas de compensación, financiero, educación superior, servicios y comercio, mientras que industria, transporte, logística, servicios públicos y minería presentan los menores niveles de participación femenina.
Otro de los puntos señalados fueron las evaluaciones de impacto. El estudio indicó que 36 % de las empresas evaluó el impacto de sus inversiones sociales y ambientales en 2025. Sin embargo, al poner el foco sobre las inversiones sociales, se advirtió que la evaluación y el seguimiento de estos recursos continúan siendo el principal desafío para las compañías.
En cuanto a las alianzas, en 2025 se redujo el porcentaje de las ejecutadas con el sector público y las comunidades, luego de varios años de crecimiento.
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Arteaga Latam denomina este estudio como el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial, el cual desarrolló con el apoyo de la Universidad de los Andes, ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá, ProOrinoquía, ProPacífico y ProSantander.