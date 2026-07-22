Tpaga habilitó opción para realizar donaciones desde Colombia a afectados por terremotos en Venezuela

Tpaga creó una iniciativa para facilitar las donaciones desde Colombia hacia Venezuela. Lo anterior se da tras los dos terremotos que sacudieron el norte del país y que, hasta la fecha, han dejado más de 5.300 muertos.
Este es el enlace para realizar donaciones a través de Tpaga.
La iniciativa fue impulsada en alianza con Ábaco, compañía que habilitó el espacio dentro de la billetera digital para realizar donaciones desde $30.000. El mecanismo no está limitado a los usuarios de la plataforma, ya que cualquier persona podrá ingresar y hacer su aporte sin necesidad de tener una cuenta.
El desastre natural ocurrió el 24 de junio de 2026 y dejó no solo un elevado número de fallecidos, sino también una amplia destrucción de infraestructura y una emergencia humanitaria. Según la plataforma, se reportan más de 16.000 heridos y 18.000 personas que quedaron sin vivienda.
Asimismo, indicó que las estimaciones de las pérdidas ascienden a US$37.000 millones, tanto por daños físicos directos como por afectaciones a la infraestructura y los edificios, sin contar las interrupciones en la productividad de la economía, los costos de la atención de la emergencia y los recursos que serán necesarios para la reconstrucción del país.
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Cabe recordar que Tpaga es una fintech colombiana especializada en infraestructura de pagos y tecnología. La compañía facilita transacciones para comercios, consumidores y empresas, entre ellas pagos, recaudos y billeteras digitales. Además, la plataforma utiliza inteligencia artificial en sus operaciones.