El proceso judicial contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio un nuevo paso este miércoles en Nueva York, donde un juez federal fijó el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio del juicio por los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.
Maduro compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, en una audiencia de pocos minutos. La ex primera dama también enfrenta cargos relacionados con importación de drogas y posesión de armas.
Ambos fueron capturados por autoridades estadounidenses durante un operativo militar realizado en Caracas en enero de 2026 y, tras ser trasladados a Estados Unidos, se declararon inocentes de todos los cargos durante su primera comparecencia judicial.
El juicio contra Nicolás Maduro comenzará el 1 de junio de 2027
Durante la diligencia, el juez Alvin Hellerstein estableció que el juicio iniciará el 1 de junio de 2027 a las 11:00 a. m., aunque advirtió que el calendario podría modificarse si las partes no cumplen los plazos para la presentación de pruebas, testigos y peritos.
Sin embargo, el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, aseguró que confía en que el cronograma se mantendrá.
«Este es un calendario realista, no creemos que vaya a retrasarse», afirmó Pollack al término de la audiencia.
El defensor agregó que tanto la Fiscalía como la defensa informarán oportunamente al tribunal si surge algún elemento que obligue a modificar las fechas previstas.
Antes del juicio, el proceso enfrentará una etapa clave.
El 17 de noviembre de 2026 las partes volverán a comparecer ante la Corte para discutir las mociones que presentará la defensa sobre la inmunidad de Nicolás Maduro y la competencia de los tribunales estadounidenses para juzgar a un exjefe de Estado extranjero.
Ese será uno de los principales desafíos jurídicos para la Fiscalía estadounidense, ya que el juez deberá determinar si la Corte tiene jurisdicción para continuar con el proceso penal.
Los fiscales sostienen que Maduro lideró una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles, que presuntamente conspiró para enviar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos utilizando estructuras del Estado venezolano.
Marco Rubio afirma que comenzó la transición en Venezuela
Mientras avanza el proceso judicial en Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el acuerdo alcanzado entre representantes del régimen venezolano y miembros de la Asamblea Nacional marca el inicio de una transición política en el país.
Según Rubio, el entendimiento permitirá abrir un espacio de diálogo para avanzar hacia el restablecimiento de la democracia.
«Han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela», declaró.
El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el respaldo de la administración del presidente Donald Trump a las negociaciones y afirmó que Washington estará «muy involucrado» en el seguimiento de la hoja de ruta acordada.
El acuerdo contempla la instalación de mesas de trabajo conjuntas a partir del 1 de agosto, con el objetivo de definir una ruta política y técnica con metas y cronogramas para avanzar en la transición democrática.