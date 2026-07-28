El pedido que hacen los trabajadores al Gobierno De la Espriella: ya no basta con crear empleo

A pocos días de la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia, el próximo 7 de agosto, uno de los principales desafíos de su gobierno será consolidar la recuperación del mercado laboral.
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El punto de partida es favorable: la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,0 % en mayo de 2026, el nivel más bajo para ese mes desde que hay registros comparables, según el DANE. Sin embargo, el reto ahora trasciende la creación de nuevos puestos de trabajo y se concentra en mejorar la calidad del empleo.
Ese cambio de prioridades quedó reflejado en una encuesta realizada por Buk, plataforma de gestión de talento humano, según la cual cerca del 60 % de los trabajadores colombianos considera que el Gobierno De la Espriella debe ir más allá de generar empleo y avanzar en reformas relacionadas con la formalización laboral, la seguridad social y la flexibilidad en el trabajo.
El sondeo, realizado entre más de 600 trabajadores sobre sus expectativas frente al cambio de gobierno, evidencia que el mercado laboral colombiano enfrenta nuevas demandas en un escenario marcado por la transformación tecnológica y los cambios en las formas de contratación.
Los pedidos de los trabajadores al Gobierno De la Espriella
De acuerdo con los resultados de la encuesta, cerca del 60 % de los trabajadores considera que las prioridades del Gobierno De la Espriella deberían centrarse en fortalecer la formalización laboral, mejorar el acceso a la seguridad social y promover esquemas de trabajo más flexibles.
Para Buk, este resultado refleja que la discusión laboral ha evolucionado y que los trabajadores ya no evalúan únicamente la disponibilidad de vacantes, sino también las garantías que ofrece el empleo para construir estabilidad económica y bienestar en el largo plazo.
Uno de los temas que gana mayor protagonismo entre las expectativas de los trabajadores es la regulación de la inteligencia artificial.
El estudio muestra que el 55 % de los encuestados considera que establecer reglas claras sobre el impacto de esta tecnología en el empleo debería convertirse en una prioridad durante los primeros 100 días del nuevo Gobierno.
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La preocupación no está relacionada con frenar la innovación, sino con garantizar que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial se traduzca en mayores niveles de productividad sin afectar los derechos laborales ni las condiciones de los trabajadores.
Gabriela Durán, country manager de Buk en Colombia, afirmó que el reto será encontrar un equilibrio entre innovación y protección del talento humano.
«La inteligencia artificial es una oportunidad para hacer a las empresas más productivas y competitivas, pero su adopción debe ir acompañada de reglas claras. El reto del próximo gobierno será promover un uso responsable de esta tecnología para impulsar la innovación, sin perder de vista que el mayor activo de las organizaciones sigue siendo el talento humano», señaló la directiva.
La encuesta también pone el foco sobre uno de los segmentos más amplios del mercado laboral colombiano: los trabajadores independientes.
Según Buk, el 33 % de los encuestados trabaja de manera independiente y, dentro de ese grupo, el 56 % aseguró que estaría dispuesto a formalizar su actividad si existieran mejores condiciones para hacerlo.
Entre quienes manifestaron esa disposición, la principal motivación sería acceder a un sistema de salud y pensión más económico, opción mencionada por el 31 % de los consultados.
Estos resultados muestran que los incentivos para ingresar a la formalidad continúan siendo uno de los principales retos para el mercado laboral colombiano, especialmente entre quienes desarrollan actividades por cuenta propia.
Otro de los hallazgos del estudio revela diferencias importantes entre hombres y mujeres sobre las perspectivas del mercado laboral durante el nuevo gobierno.
Mientras el 29 % de los hombres cree que los salarios aumentarán, entre las mujeres esa expectativa baja al 19 %. Asimismo, el 45 % de los hombres considera que mejorarán las condiciones laborales, frente al 36 % de las mujeres.
La percepción sobre la facilidad para conseguir empleo también favorece a los hombres, quienes se muestran cuatro puntos porcentuales más optimistas que las mujeres respecto a las oportunidades laborales futuras.
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Más allá de las expectativas frente al nuevo Ejecutivo, Buk considera que los resultados envían un mensaje tanto al Gobierno De la Espriella como al sector empresarial. La compañía sostiene que las organizaciones no pueden esperar únicamente a que las reformas públicas solucionen los desafíos del mercado laboral, sino que también deben adoptar medidas para fortalecer las condiciones de trabajo, promover la formalización y facilitar el desarrollo del talento humano.