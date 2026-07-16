Google y Gobierno De la Espriella avanzan en acuerdos para impulsar la inteligencia artificial en Colombia

A solo tres semanas de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, el gobierno electo de Abelardo De la Espriella continúa fortaleciendo su agenda internacional con reuniones orientadas a atraer aliados estratégicos para la transformación tecnológica del país. Este jueves 16 de julio, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro con directivos de Google en Washington para comenzar a construir una hoja de ruta de cooperación enfocada en inteligencia artificial (IA), transformación digital y desarrollo de talento.
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La reunión se realizó con Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy de Google, y su equipo, en el marco de la gira que adelanta la delegación del gobierno entrante en Estados Unidos para consolidar alianzas con organismos multilaterales, empresas tecnológicas e inversionistas antes del inicio de la nueva administración.
Según informó la Oficina de Prensa del presidente electo, durante el encuentro ambas partes analizaron mecanismos para convertir a Colombia en un referente regional en inteligencia artificial y economía digital, a partir de una agenda conjunta que permita aprovechar la experiencia tecnológica de Google.
Google acompañaría la transición tecnológica del Gobierno De la Espriella
De acuerdo con la información oficial, la reunión permitió establecer las bases para construir una hoja de ruta mediante la cual Google acompañaría al Gobierno de De la Espriella durante la etapa de transición y los primeros años de la administración.
La cooperación prevista contempla iniciativas en inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, innovación y formación de talento joven, áreas que el nuevo Gobierno considera prioritarias para elevar la productividad del país y acelerar la modernización del Estado.
La administración entrante aseguró que el propósito es aprovechar la tecnología para reducir brechas entre regiones y generar nuevas oportunidades económicas.
«Durante el encuentro se establecieron las bases para construir una hoja de ruta conjunta que permita a Google acompañar esta etapa de transición y abrir oportunidades de cooperación en inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, formación de talento joven e innovación«, informó el Gobierno electo.
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El acercamiento con Google se produce en un momento en que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales motores de inversión y competitividad a nivel mundial.
Diversos organismos internacionales han advertido que la adopción de estas tecnologías puede incrementar la productividad, acelerar la transformación empresarial y facilitar la prestación de servicios públicos, siempre que los países desarrollen capacidades en infraestructura digital y formación de capital humano.
Bajo esa premisa, el Gobierno de De la Espriella ha planteado que la innovación tecnológica será uno de los ejes de su estrategia de crecimiento económico y atracción de inversión.
La reunión con Google hace parte de una agenda más amplia que la delegación colombiana desarrolla esta semana en Washington y Nueva York.
En los últimos días, José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el futuro ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvo reuniones con directivos del Grupo Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), con el propósito de comenzar a estructurar mecanismos de cooperación para el periodo 2026-2030.
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La agenda también incluyó encuentros con funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral, atraer nuevas inversiones y consolidar alianzas para la reactivación económica.