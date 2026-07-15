Corte Constitucional tumba acuerdo del Gobierno Petro con Venezuela que creó zona económica binacional

La Corte Constitucional suspendió este miércoles 15 de julio los efectos jurídicos en Colombia del memorando de entendimiento suscrito entre los gobiernos de Gustavo Petro y en ese entonces el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para crear una Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional (Zona Económica Especial Binacional) en la frontera entre ambos países.
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El alto tribunal determinó que el documento debe surtir el trámite previsto para los tratados internacionales, lo que implica su aprobación por el Congreso de la República y la revisión posterior de la propia Corte antes de que pueda aplicarse en el ordenamiento jurídico colombiano.
La decisión quedó consignada en el Auto 969 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, y fue adoptada por una votación de 7 magistrados contra 2.
La Sala Plena ordenó remitir el memorando al presidente de la República para que inicie el procedimiento constitucional correspondiente. Además, dejó claro que el acuerdo no puede producir efectos internos mientras no cumpla ese trámite.
Con esta determinación, la Corte introduce un freno a una de las principales iniciativas de integración económica impulsadas por el Gobierno Petro en su política de normalización de relaciones con Venezuela, al considerar que, por su contenido y alcance, el documento debe recibir el mismo tratamiento que cualquier tratado internacional.
La Corte exige el trámite constitucional para el acuerdo con Venezuela
En su decisión, la Corte Constitucional concluyó que el denominado «Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia sobre la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional», firmado en Caracas el 17 de julio de 2025, debe ser sometido a la aprobación del Congreso y posteriormente al control automático de constitucionalidad previsto en los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Constitución.
Mientras ese procedimiento no se complete, el memorando no podrá surtir efectos dentro del ordenamiento jurídico colombiano, precisó el alto tribunal.
La decisión contó con el salvamento de voto de los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Juan Carlos Cortés González, mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó una aclaración de voto.
¿Qué buscaba crear el acuerdo entre Colombia y Venezuela?
El memorando firmado por ambos gobiernos establecía un marco general de cooperación para avanzar en la conformación de una Zona Económica Especial Binacional, denominada Zona de Paz, Unión y Desarrollo. El documento señalaba que la iniciativa abarcaría inicialmente los estados venezolanos de Táchira y Zulia, junto con el departamento colombiano de Norte de Santander.
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Según el texto del memorando, las autoridades de ambos países coordinarían acciones relacionadas con comercio, turismo, educación, salud, cultura y otros sectores que posteriormente fueran definidos de manera conjunta. Además, dejaba abierta la posibilidad de crear nuevas zonas binacionales en el futuro.
El acuerdo también contemplaba promover la cooperación institucional entre ministerios y entidades públicas de ambos países, con el objetivo de impulsar proyectos económicos y productivos, especialmente en actividades agroalimentarias como café, frutas tropicales, cacao, caña de azúcar, tubérculos, ganadería y producción láctea.
Otro de los puntos centrales del documento consistía en la creación de un Equipo de Trabajo Bilateral encargado de elaborar planes de acción, coordinar el intercambio de información técnica, identificar oportunidades de ajuste normativo y presentar informes periódicos sobre los avances del proyecto.
El memorando también establecía reuniones periódicas alternando sedes entre Colombia y Venezuela y disponía la conformación de un Grupo de Trabajo con representantes de ambos gobiernos para revisar la implementación de las iniciativas, formular recomendaciones y evaluar incentivos para facilitar el comercio y el desarrollo económico de la zona fronteriza.
Asimismo, el texto precisaba que el área definitiva de la zona binacional aún debía definirse, mediante un trabajo conjunto para delimitar los territorios que la integrarían conforme a la legislación de cada país. También señalaba que el memorando no modificaba por sí mismo las decisiones soberanas de cada Estado sobre ordenamiento territorial o políticas económicas.
El documento firmado en Caracas establecía una vigencia inicial de cinco años, prorrogable automáticamente por periodos iguales salvo que alguno de los dos países notificara su intención de terminarlo con al menos seis meses de anticipación. También disponía que cualquiera de las partes podría darlo por terminado mediante notificación escrita, con efectos noventa días después de su recepción.
Aunque el memorando indicaba que no creaba obligaciones jurídicamente vinculantes en el ámbito del derecho internacional o nacional, la Corte Constitucional consideró que, por su naturaleza y contenido, debía someterse al procedimiento previsto para los tratados internacionales antes de producir efectos internos.
Con el Auto 969 de 2026, el Gobierno nacional deberá decidir si impulsa formalmente el trámite del memorando como tratado internacional.
En caso de hacerlo, el documento tendrá que ser presentado al Congreso de la República para su discusión y aprobación. Solo después podrá ser revisado por la Corte Constitucional, que determinará si su contenido se ajusta a la Carta Política.
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Hasta que ese procedimiento concluya, la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional no podrá implementarse legalmente en Colombia, pese a que el memorando había sido presentado por los gobiernos de ambos países como un instrumento para fortalecer la integración económica y el desarrollo de la frontera colombo-venezolana.
Para leer el memorando firmardo por el Gobierno Petro con Venezuela haga clic en este enlace.