Gobierno De la Espriella abrirá una embajada en Jerusalén y eliminará el requisito de visa con Israel

A menos de un mes de la posesión presidencial del 7 de agosto, el gobierno electo de Abelardo De la Espriella confirmó uno de los cambios más significativos que tendrá la política exterior colombiana. La nueva administración abrirá una embajada en Jerusalén, restablecerá plenamente las relaciones diplomáticas y económicas con Israel y avanzará en la eliminación recíproca del requisito de visa entre ambos países.
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El anuncio fue realizado este miércoles 15 de julio por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, tras reunirse en Washington D. C. con el canciller designado de Colombia, Omar Bula Escobar, quien hace parte de la primera misión internacional del equipo del presidente electo.
«Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos un mapa de ruta detallado para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países, inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Abelardo De la Espriella el 7 de agosto», escribió Sa’ar.
El canciller israelí agregó que ambos gobiernos «nombrarán embajadores de manera inmediata», luego de que los representantes diplomáticos fueran retirados en 2024 tras la ruptura de relaciones entre ambos países.
Embajada en Jerusalén y eliminación de visas
Dentro de los compromisos anunciados sobresale la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén, una decisión que representa un cambio de alto impacto en la política exterior del país.
«Colombia abrirá una embajada en Jerusalén, capital de Israel, y el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria para ello», afirmó Gideon Sa’ar.
El funcionario también confirmó que ambas administraciones acordaron avanzar hacia la eliminación del requisito de visa para los ciudadanos de los dos países.
«Acordamos la cancelación recíproca de la necesidad de visas entre los países. Y mucho más que eso. Colombia fue una de las grandes amigas de Israel y esta amistad será, muy pronto, más fuerte que nunca. Trabajaremos juntos para promover y fortalecer esta alianza», señaló.
La eliminación de visas requerirá la firma de los instrumentos diplomáticos correspondientes antes de entrar en vigor.
Un giro frente a la política exterior del gobierno Petro
Los anuncios marcan un cambio frente a la política exterior impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuya relación con Israel estuvo marcada por fuertes tensiones derivadas de la guerra en Gaza.
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Durante los últimos dos años, Petro cuestionó en repetidas ocasiones las operaciones militares del gobierno de Benjamin Netanyahu, calificó la ofensiva israelí como un «genocidio» y anunció, el 1 de mayo de 2024, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, decisión que se hizo efectiva al día siguiente.
La Cancillería colombiana explicó entonces que el Gobierno consideró que no podía mantener relaciones diplomáticas con Israel debido a las graves acusaciones por presuntas violaciones al derecho internacional humanitario en Gaza.
Esa decisión implicó el retiro de los funcionarios diplomáticos colombianos en Israel y el inicio del proceso para la salida del embajador israelí en Colombia, aunque se mantuvieron los servicios consulares para los ciudadanos de ambos países.
Omar Bula había anticipado el restablecimiento de la relación
El anuncio de Israel se produce un día después de la intervención del canciller designado, Omar Bula Escobar, durante un encuentro organizado por el Atlantic Council en Washington.
Allí aseguró que uno de los objetivos prioritarios del nuevo gobierno será reconstruir las relaciones con Estados Unidos e Israel, al considerar que ambos países serán socios estratégicos dentro de la nueva política exterior colombiana.
«Colombia siempre fue uno de los mejores socios de Estados Unidos durante muchas décadas. Eso cambió en los últimos años. Tenemos mucho por reconstruir y los asuntos exteriores no son la excepción», afirmó Bula.
El futuro canciller explicó que la nueva administración buscará fortalecer los vínculos con países que compartan principios como la democracia, las libertades individuales y la economía de mercado.
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«Hay una gran oportunidad para que Estados Unidos y el hemisferio levanten nuevamente la bandera de los valores occidentales, la democracia, las libertades y el valor del individuo», señaló.