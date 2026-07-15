¿Debe desaparecer la UNGRD? Exdirectivo de la entidad advierte riesgos para el Gobierno De la Espriella

La intención del gobierno entrante de Abelardo De la Espriella de reorganizar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) volvió a abrir el debate sobre el futuro de la entidad. Aunque el anuncio llega después del escándalo de corrupción que golpeó a la institución durante la administración saliente, un exdirectivo de la entidad advirtió que desmontar su estructura sin una evaluación técnica podría debilitar la capacidad del Estado para enfrentar emergencias cada vez más frecuentes.
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La advertencia fue hecha por Juan Carlos Orrego, director de la Corporación Colombia sin Desastres, especialista internacional en gestión del riesgo y exsubdirector general de la UNGRD entre 2018 y 2020, quien considera que el nuevo gobierno tiene una oportunidad para corregir los problemas de la entidad, pero sin eliminar una función que considera estratégica para el Estado.
El pronunciamiento cobra relevancia cuando faltan pocas semanas para que Abelardo De la Espriella asuma la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, fecha en la que iniciará una administración que ya anunció una reorganización institucional de diferentes entidades públicas, incluida la UNGRD.
¿Eliminar la UNGRD en el Gobierno De la Espriella?
Según Orrego, el debate no debería enfocarse únicamente en cerrar o fragmentar la entidad, sino en definir cuál debe ser la capacidad institucional del país para responder a fenómenos naturales y desastres que serán cada vez más complejos.
«Una verdadera reforma no consiste en desmontar o fragmentar lo construido, sino en fortalecer una función estratégica del Estado y construir una nueva generación de políticas en gestión del riesgo», afirmó el especialista.
El experto recordó que el país enfrenta simultáneamente varios desafíos, entre ellos la posible llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027, además del reciente terremoto registrado en Venezuela, eventos que, a su juicio, ponen a prueba la preparación institucional del Estado colombiano.
De acuerdo con el análisis de Orrego, el nuevo gobierno tendrá que atender desde el inicio de su mandato la preparación frente a un nuevo episodio de El Niño, mientras continúa la recuperación de regiones afectadas recientemente por temporadas de lluvias.
El especialista advirtió que el fenómeno climático podría afectar sectores sensibles como el abastecimiento de agua, la generación de energía, la producción agropecuaria y aumentar el riesgo de incendios forestales.
Entre las cifras que expone para ilustrar ese escenario señala que, según datos de la Defensoría del Pueblo, solo en diciembre de 2025 se detectaron más de 4.100 focos de incendio en bosques naturales, casi tres veces más que un año antes. Además, recordó que cerca de 12 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, situación que podría agravarse con la sequía.
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A esto se suma el reciente terremoto ocurrido en Venezuela, que, según Orrego, debe servir como una advertencia para revisar la capacidad del país de responder a eventos sísmicos de gran magnitud.
«Nuestro país no enfrenta amenazas aisladas ni ocasionales; enfrenta escenarios permanentes de riesgos múltiples», señaló.
Para el exsubdirector de la UNGRD, el mayor problema no radica en la existencia de la entidad, sino en que con el paso de los años fue desviándose de la misión para la que fue creada.
Recordó que la Unidad nació después de la tragedia de Armero en noviembre de 1985 con el propósito de coordinar la política nacional de gestión del riesgo, fortalecer capacidades territoriales, producir conocimiento y liderar la preparación del país frente a desastres.
Sin embargo, aseguró que progresivamente concentró gran parte de sus esfuerzos en la contratación y ejecución de obras, situación que, en su concepto, debilitó su papel estratégico.
«Cuando una institución creada para gobernar una política pública termina actuando principalmente como un ejecutor de contratos, pierde capacidad estratégica y termina debilitando la legitimidad de la función que representa. La corrupción fue la consecuencia; el desplazamiento de misión se convirtió en la causa de los males», afirmó.
Los cambios que propone para reformar la UNGRD
En lugar de eliminar la UNGRD, Orrego plantea una reforma basada en experiencias internacionales que, según explica, han fortalecido sus sistemas de gestión del riesgo después de enfrentar crisis institucionales.
Entre sus propuestas están separar las funciones de gobernanza de la ejecución contractual, fortalecer las capacidades técnicas y financieras de municipios y departamentos, crear un mecanismo nacional para la recuperación posdesastre, reformar los procesos de contratación en situaciones de emergencia con mayores controles de transparencia e institucionalizar la evaluación permanente de los resultados de la política pública.
El especialista considera que una reforma de esta magnitud debe sustentarse en evidencia técnica y no únicamente en la coyuntura derivada de los escándalos de corrupción.
«Sin una evaluación técnica y rigurosa de estas preguntas, cualquier reforma corre el riesgo de responder a la coyuntura política del momento y no a la evidencia acumulada sobre lo que el país realmente necesita fortalecer», sostuvo.
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Para Orrego, el gobierno de Abelardo De la Espriella tendrá que decidir durante sus primeros meses si la crisis que atraviesa la UNGRD se convierte en la oportunidad para fortalecer la institucionalidad encargada de la gestión del riesgo o si, por el contrario, adopta una reforma que termine debilitando la capacidad del Estado para prevenir, atender y recuperarse de desastres naturales cada vez más frecuentes.