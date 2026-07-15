BID y Gobierno de De la Espriella ponen en marcha estrategia para atraer inversión a Colombia

A menos de un mes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, el gobierno electo de Abelardo De la Espriella continúa consolidando apoyos internacionales para su agenda económica. Este miércoles 15 de julio, la delegación oficial sostuvo una reunión de alto nivel con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encuentro en el que ambas partes acordaron poner en marcha «Colombia Crece», una estrategia orientada a impulsar el crecimiento económico, atraer inversión privada y generar empleo.
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La reunión se realizó en el marco de la misión «La Patria Milagro en Washington», encabezada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, junto con el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, y el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín. Por parte del organismo multilateral participaron el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn; la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, y doce directivos de las principales áreas estratégicas de la entidad.
El encuentro marca uno de los primeros resultados concretos de la gira internacional emprendida por el equipo económico del gobierno entrante, cuyo objetivo ha sido fortalecer la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y autoridades estadounidenses antes del inicio oficial de la nueva administración.
Una estrategia para impulsar inversión y crecimiento
Durante la reunión se acordó desarrollar «Colombia Crece», una hoja de ruta conjunta que estará enmarcada dentro de LAC Crece, la iniciativa regional del Grupo BID destinada a respaldar estrategias de crecimiento lideradas por la inversión privada en América Latina y el Caribe.
Según informó el equipo del presidente electo, la estrategia buscará apalancar proyectos que permitan acelerar el crecimiento económico, atraer nuevos capitales y generar más oportunidades para las familias colombianas mediante una mayor participación del sector privado.
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El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, reiteró durante el encuentro el compromiso de la entidad con Colombia: «Colombia siempre ha sido un miembro muy importante del Grupo BID. Estamos listos para trabajar en prioridades compartidas junto con el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y ser un socio estratégico para acelerar el desarrollo del país y de la región», afirmó.
Al cierre de la reunión, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró que la alianza con el BID hace parte de la estrategia económica que comenzará a implementarse una vez el nuevo gobierno asuma funciones.
«Colombia tiene una oportunidad histórica para volver a crecer. Ese crecimiento debe sentirse en las regiones, en el empleo, en la inversión y en la calidad de vida de las familias. La alianza que hoy comenzamos a construir con el BID es un paso decisivo para hacer realidad la agenda de crecimiento de la Patria Milagro», señaló Restrepo.
De acuerdo con la información oficial, los equipos técnicos del Gobierno electo y del Banco Interamericano de Desarrollo continuarán trabajando durante las próximas semanas para estructurar proyectos que puedan traducirse en mayor inversión, generación de empleo y fortalecimiento de la competitividad del país.
La reunión con el BID hace parte de la primera misión internacional del gobierno electo, que desde comienzos de esta semana desarrolla una agenda entre Washington D. C. y Nueva York enfocada en fortalecer las relaciones económicas con Estados Unidos y organismos multilaterales.
Durante la gira, la delegación también sostuvo reuniones con directivos del Grupo Banco Mundial, incluida la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), con quienes comenzaron a definir una agenda de cooperación para el periodo 2026-2030.
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La agenda también contempló encuentros con funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Energía, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Comercio, además de reuniones con empresarios e inversionistas interesados en ampliar sus operaciones en Colombia.