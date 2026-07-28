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Empresarios podrán aprovechar caída del precio del dólar; Bancóldex lanza financiación especial

Este mecanismo permitirá financiar hasta US$5 millones para destinarse a capital de trabajo, sustitución de pasivos y financiación para el comercio exterior.

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Bancoldex lanza nueva línea de crédito en dólares. Foto: Valora Analitik

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En medio de una coyuntura marcada por una tasa de cambio que ha llevado al dólar a niveles no vistos en los últimos años, Bancóldex, parte del Grupo Bicentenario, lanzó una nueva línea de crédito en dólares por US$50 millones dirigida a empresarios colombianos.

Este nuevo producto busca apoyar las necesidades de liquidez de corto plazo de las compañías y facilitar el aprovechamiento de un dólar más barato, según informó el banco de desarrollo empresarial.

La nueva línea busca respaldar a empresas de todos los sectores y tamaños que quieran acceder a endeudamiento en dólares bajo las condiciones actuales del mercado cambiario. Los recursos podrán ser utilizados para financiar materias primas, insumos, arriendos, nómina y demás costos y gastos operativos de funcionamiento.

También podrán destinarse a la sustitución de pasivos de las empresas, con el fin de facilitar su liquidez, excepto en los casos de créditos previamente otorgados por Bancóldex o pasivos con socios o accionistas.

En el componente de comercio exterior, la línea financiará operaciones de exportación e importación de bienes.  La línea estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026 y tendrá un monto máximo por beneficiario de hasta US$5 millones.

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José Alberto Garzón, presiente (e) de Bancóldex
José Alberto Garzón, presiente (e) de Bancóldex. Foto: Bancóldex

¿Cómo aprovechar el dólar barato en empresas?

Según informó la entidad, los empresarios pueden evaluar la compra de maquinaria, equipos, repuestos, tecnología, software, herramientas de digitalización y materias primas importadas que les permitan mejorar su productividad, reducir costos y fortalecer su capacidad.

Además, las empresas que importan insumos o bienes de capital pueden aprovechar la tasa de cambio para mejorar sus márgenes, abastecerse de manera estratégica y anticipar compras necesarias para su operación.

En este mismo sentido, para las firmas que exportan o reciben ingresos en dólares, la coyuntura exige revisar cuidadosamente sus precios, costos y márgenes, de manera que puedan mitigar los efectos de la revaluación y mantener su rentabilidad.

Bancóldex recomendó también a los empresarios evaluar alternativas como coberturas cambiarias, que permiten fijar precios futuros de la moneda y reducir la exposición frente a eventuales movimientos de la tasa de cambio.

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Tags: Bancóldex, Dólar en Colombia
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