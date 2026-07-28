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Ahora | Natalia López será la ministra de Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Es abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y en Administración de Empresas.

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Natalia López será la ministra de Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella
Natalia López será la ministra de Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: tomada de X@nlopezfuentes

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En la tarde de este martes 28 de julio, Abelardo de la Espriella, presidente electo, anunció que Natalia López asumirá el Ministerio de Trabajo.

“Su misión será clara: reducir el desempleo y la informalidad, impulsar el emprendimiento, fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores, defender el trabajo digno y combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso”, señaló el gobierno entrante.

López es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas.

Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas.

Entre sus funciones, explicó el Gobierno de la Espriella, está liderar una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales.

Con todo lo anterior, dicho ministerio será una entidad “moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo”, y que a su vez avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, pero sin dejar a un lado combatir la corrupción.

Finalmente, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará “con firmeza” frente al acoso y cualquier forma de abuso.

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Tags: Gobierno De la Espriella
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