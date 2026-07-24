Así es el megaproyecto de $140.000 millones sobre el río Sinú que busca apoyo del Gobierno De la Espriella

El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene sobre la mesa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que busca impulsar Montería en los próximos años. Se trata del megaproyecto del puente peatonal y de ciclorruta sobre el río Sinú, una obra cercana a los $140.000 millones con la que la capital cordobesa espera fortalecer el turismo, mejorar la movilidad y consolidar un nuevo referente urbano para la ciudad.
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La iniciativa fue presentada durante la mesa de empalme territorial entre el presidente electo y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, quien expuso las principales apuestas que el municipio espera desarrollar con apoyo del Gobierno Nacional.
El proyecto hace parte de un paquete de inversiones que también incluye iniciativas de vivienda, acueductos regionales y obras para enfrentar la erosión marino-costera en municipios del departamento.
El megaproyecto sobre el río Sinú que busca financiación nacional
Uno de los proyectos que mayor atención despertó durante la reunión fue el nuevo puente peatonal que conectará las márgenes norte y sur de Montería.
La administración municipal presentó al presidente electo una recreación en 360 grados de la obra, diseñada para convertirse en un nuevo atractivo turístico y ofrecer a residentes y visitantes la posibilidad de recorrer el río Sinú caminando o en bicicleta.
Según información conocida por Valora Analitik, el proyecto contempla una inversión estimada de $139.975 millones, de los cuales el municipio plantea aportar el 10 %, mientras que el resto de la financiación sería gestionado ante el Gobierno Nacional.
Según la propuesta presentada, la estructura tendrá una longitud de 232 metros y un área construida de 1.344 metros cuadrados, incorporando una franja compartida para peatones y ciclistas que busca mejorar la conectividad entre ambos sectores de la ciudad.
La expectativa de la Alcaldía es que el puente no solo facilite los desplazamientos urbanos, sino que también se convierta en un nuevo ícono arquitectónico para fortalecer el turismo y dinamizar la economía local.
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Kerguelén mostró al presidente electo la visión 360 del nuevo puente peatonal sobre el río Sinú, una obra que conectará la margen norte y sur de la ciudad y que busca convertirse en un nuevo atractivo turístico, ofreciendo a residentes y visitantes la experiencia de “caminar sobre el río”.
Durante la jornada, el presidente electo envió un mensaje de respaldo a las autoridades del departamento y aseguró que Córdoba tendrá un lugar prioritario dentro de la agenda de su administración.
«Córdoba no está solo. Tiene un presidente, alcaldes y un gobernador que estamos comprometidos y vamos a sacar este departamento adelante», afirmó De la Espriella.
El mandatario electo también manifestó su intención de brindar atención prioritaria a la región para acelerar la recuperación económica después de las inundaciones registradas en febrero de este año, emergencia que afectó a varios municipios del departamento.
“A pesar del olvido del gobierno actual, en el departamento de Córdoba hay eficiencia administrativa, hay proyectos en marcha y solicitudes al Gobierno Nacional que no fueron atendidas, pero que tendrán toda la prelación, Córdoba está en el sector VIP de este gobierno», dijo De la Espriella.
Además del puente sobre el río Sinú, la mesa de empalme permitió presentar otras iniciativas que buscan respaldo del próximo Gobierno. Entre ellas figuran proyectos de vivienda, sistemas regionales de acueducto y soluciones estructurales para enfrentar el fenómeno de erosión marino-costera que afecta a municipios con vocación turística en Córdoba.
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La intención de las autoridades locales es que estas obras hagan parte del plan de inversiones nacionales durante el nuevo cuatrienio y permitan fortalecer tanto la infraestructura como la competitividad del departamento.