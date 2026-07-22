La constructora Coninsa anunció el inicio de la construcción de Watana, un megaproyecto de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) que demandará una inversión superior a $300.000 millones y aportará 1.766 apartamentos al mercado inmobiliario de Medellín.
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La iniciativa busca responder al déficit habitacional que enfrenta Antioquia y ampliar la oferta de vivienda en una de las zonas con mayor demanda de arriendo de la ciudad.
El desarrollo se levantará en la Loma del Indio, en el oriente de Medellín, y además de incrementar la disponibilidad de vivienda social, generará alrededor de 900 empleos directos e indirectos durante su ejecución.
Para Coninsa, se trata de una de las apuestas más importantes de la compañía en los últimos años y uno de los proyectos residenciales de mayor tamaño que se desarrollan actualmente en la capital antioqueña.
La construcción de Watana llega en un momento en el que Antioquia enfrenta una creciente necesidad de nuevas viviendas. De acuerdo con las cifras compartidas por la compañía, el departamento registra un déficit cercano a las 136.000 unidades habitacionales, mientras cada año se conforman aproximadamente 35.000 nuevos hogares, una presión que ha incrementado la demanda por proyectos de interés social y prioritario.
Coninsa explicó que la totalidad del macroproyecto estará orientada al segmento VIS y VIP, con el propósito de ampliar la oferta en un mercado donde actualmente existe escasez de este tipo de desarrollos.
Los detalles del nuevo megaproyecto de vivienda en Medellín
Uno de los aspectos que diferencia a Watana es su diseño urbanístico. A diferencia de otros desarrollos de alta densidad, el proyecto estará conformado por edificaciones de cinco a siete pisos, buscando una mayor integración con el entorno natural y mejores condiciones de iluminación y ventilación.
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La ciudadela contará con 1.766 apartamentos, distribuidos así: 1.626 viviendas de interés social (VIS) y 140 viviendas de interés prioritario (VIP).
La urbanización estará ubicada junto a la Reserva Natural del Seminario Mayor, un aspecto que, según la empresa, permitirá ofrecer espacios con una mayor relación entre las zonas residenciales y el entorno ambiental.
«Watana eleva el estándar de la vivienda VIS, demostrando que el diseño excepcional y la calidad van de la mano con la asequibilidad. Aquí, cada detalle está pensado para generar bienestar, respetar el entorno natural y construir una ciudad más humana y equitativa», afirmó Adriana Maya, directora comercial de la Regional Antioquia de Coninsa.
Las obras comenzarán oficialmente en agosto con la construcción de la Etapa 2, denominada Sirius, que comprenderá 544 apartamentos distribuidos en ocho torres y cerca de 34.000 metros cuadrados construidos.
Posteriormente se desarrollará la Etapa 5 (Lyra), destinada exclusivamente a vivienda de interés prioritario, con 140 apartamentos distribuidos en dos torres y que contará con el respaldo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed).
Durante el segundo semestre de 2026 también iniciará la construcción de la Etapa 1 (Vega), integrada por 280 apartamentos en cuatro torres, mientras que las etapas 3 y 4 tienen previsto iniciar su comercialización durante julio de este año. Además del componente residencial, Coninsa destacó la ubicación del proyecto como uno de sus principales atributos.
La Ciudadela Watana estará localizada a cinco minutos del Túnel de Oriente, principal conexión con el Aeropuerto Internacional José María Córdova, y a unos 10 minutos del centro comercial San Diego y del corredor comercial de Las Palmas.
La empresa considera que esta conectividad favorecerá tanto la movilidad de los residentes como la valorización del sector en los próximos años.
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A ello se suma que el proyecto contempla la articulación con entidades públicas para desarrollar espacios deportivos, culturales y de recreación abiertos a la comunidad, fortaleciendo el tejido social del entorno.