La llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha generado expectativas en distintos sectores económicos del país, especialmente en el mercado de vivienda, que atraviesa uno de los periodos más complejos de los últimos años. Las propuestas incluidas en su programa de gobierno han despertado optimismo entre constructores, comercializadores y analistas, quienes consideran que podrían contribuir a la recuperación de una actividad fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo.
Entre las iniciativas planteadas por el nuevo mandatario se destacan la implementación de créditos hipotecarios a plazos de hasta 30 años con tasas cercanas al 2 % anual, la reactivación de subsidios para la compra de vivienda y la simplificación de trámites relacionados con el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
El interés por estas propuestas surge en un momento en el que los indicadores del sector continúan reflejando debilidad. De acuerdo con cifras de Camacol, entre enero y mayo de 2026 las ventas de vivienda nueva registraron una caída del 8 % frente al mismo periodo de 2025. A su vez, los lanzamientos de nuevos proyectos disminuyeron 17,5 %, una situación que anticipa una menor oferta habitacional en los próximos meses.
La situación es aún más preocupante cuando se observan las cifras de iniciación de obras. Según el gremio, este indicador acumula 38 meses consecutivos de contracción. Durante los últimos doce meses apenas se inició la construcción de 112.500 viviendas, el nivel más bajo registrado desde 2012.
El incremento de las tasas de interés, la reducción de los subsidios nacionales y la incertidumbre regulatoria han sido identificados como algunos de los principales factores que han afectado el desempeño del mercado. Estas condiciones han limitado el acceso de los hogares a la financiación y han llevado a que numerosos proyectos permanezcan aplazados.
¿Cómo sigue viendo el sector las propuestas de reactivación de compra de vivienda de De la Espriella?
El presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, explicó en Valora Analitik que la recuperación del mercado inmobiliario requiere una estrategia integral que vaya más allá de una única medida económica.
“El proceso de reactivación de la vivienda en Colombia depende de la articulación de tres frentes fundamentales: confianza, financiación y oferta. Primero, deben existir reglas claras que permitan que los proyectos regresen al mercado y que los inversionistas recuperen la confianza. Segundo, se necesitan subsidios estables y focalizados, especialmente para los hogares con ingresos de hasta 1,5 salarios mínimos. En este punto será determinante la reactivación de programas como Mi Casa Ya y otros mecanismos que respondan a las realidades del mercado laboral y del suelo en las diferentes regiones del país”, señaló Herrera.
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El dirigente gremial agregó que el tercer componente corresponde al fortalecimiento del acceso al crédito.
“Además de una reducción en las tasas de interés, es necesario fortalecer las fuentes de financiación hipotecaria y avanzar en instrumentos como los seguros hipotecarios, todo dentro de un entorno de estabilidad macroeconómica. La vivienda no se reactiva con una sola medida. Se reactiva cuando una familia logra reunir la cuota inicial, acceder al crédito y asumir el pago mensual de su vivienda”, afirmó.
Respecto a las propuestas anunciadas por el presidente electo, Herrera considera que apuntan en una dirección favorable para el mercado.
“Colombia necesita generar condiciones que permitan a más hogares, especialmente aquellos de menores ingresos, acceder a créditos hipotecarios con mejores tasas y plazos. Sin embargo, alcanzar ese objetivo depende de múltiples factores. El primero es recuperar la estabilidad macroeconómica y fiscal, porque el costo del crédito hipotecario está estrechamente ligado al comportamiento de la deuda pública de largo plazo”, explicó.
Asimismo, destacó que la reacción de los mercados financieros tras la elección presidencial podría contribuir a mejorar las condiciones de financiación.
“La reducción del riesgo país observada después de la elección es una señal positiva que podría ayudar a disminuir gradualmente los costos de financiación para los hogares y las empresas”, sostuvo.
Herrera también señaló que las propuestas deberán complementarse con herramientas que ya han demostrado resultados positivos en el pasado.
“Deben fortalecerse instrumentos como las coberturas a la tasa de interés y otros mecanismos de fondeo que faciliten el acceso al crédito hipotecario. Reducir las tasas puede tener un impacto importante, pero es necesario preguntarse si esa medida, por sí sola, resuelve el problema del acceso a la vivienda. Para los hogares de menores ingresos, el principal obstáculo continúa siendo la capacidad de reunir la cuota inicial”, puntualizó.
Desde el sector inmobiliario digital también existe expectativa frente a las iniciativas planteadas por el nuevo Gobierno. Martha Valencia, CEO de FincaRaíz, aseguró a Valora Analitik que las constructoras observan con optimismo los anuncios realizados durante la campaña presidencial.
“El Gobierno entrante ha manifestado de manera reiterada que la construcción será una de las locomotoras de la reactivación económica del país. Ese mensaje ha generado expectativas positivas entre las empresas constructoras, especialmente por propuestas relacionadas con tasas de interés históricamente bajas, mayores plazos para los créditos hipotecarios y reglas de juego más estables para el desarrollo de proyectos”, indicó.
No obstante, Valencia advirtió que el principal reto será convertir esas promesas en políticas concretas y sostenibles desde el punto de vista fiscal.
“El sector se mantiene atento a la forma en que estas iniciativas se van a ejecutar. El nuevo Gobierno enfrenta desafíos importantes relacionados con el control del gasto público y el déficit fiscal. Por eso será fundamental conocer cómo se financiarán medidas que impliquen subsidios o apoyos para reducir las tasas de interés, ya que este tipo de programas requieren recursos significativos”, explicó.
La directiva destacó que la recuperación del mercado inmobiliario no dependerá exclusivamente del Gobierno Nacional, sino de la coordinación entre diferentes actores públicos y privados.
“No es una tarea que corresponda únicamente al Gobierno. También involucra a las entidades territoriales, al sistema financiero, al Banco de la República y a los constructores. Se requiere un trabajo articulado para que estas propuestas se conviertan en realidades que impulsen nuevamente el mercado de vivienda”, afirmó.
Valencia recordó que la construcción tiene un efecto multiplicador sobre la economía nacional debido a los encadenamientos productivos que genera.
“La vivienda nueva impulsa el empleo y dinamiza múltiples sectores económicos. No solamente beneficia a las constructoras; también impacta industrias como la del cemento, el acero, el transporte, los servicios financieros y una amplia cadena de proveedores. Por esa razón, su recuperación tiene un efecto relevante sobre el crecimiento económico”, señaló.
La CEO de FincaRaíz indicó que durante los encuentros recientes con desarrolladores inmobiliarios ha identificado una expectativa favorable frente al segundo semestre del año, aunque persisten interrogantes sobre la viabilidad de algunas de las medidas propuestas.
Uno de los aspectos que más interés genera es la posibilidad de reducir significativamente las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Según Valencia, este factor ha sido determinante en el comportamiento reciente del mercado.
“En los mejores momentos de ventas de vivienda en Colombia, las tasas hipotecarias se ubicaban alrededor del 10 %. Actualmente pueden encontrarse entre el 13 % y el 15 %, dependiendo de las condiciones de cada entidad financiera. Esa diferencia tiene un impacto considerable sobre el valor de la cuota mensual que debe asumir el comprador”, explicó.
La ejecutiva considera que una reducción sustancial de las tasas podría convertirse en un estímulo importante para la demanda de vivienda.
“Sin duda, el costo del crédito es un factor determinante para el dinamismo del mercado. Por eso el equipo económico del presidente electo puso sobre la mesa una propuesta tan ambiciosa. Sin embargo, alcanzar tasas cercanas al 2 % requeriría un esfuerzo significativo y coordinado entre el Gobierno, el sistema financiero y otras instituciones”, afirmó.
Finalmente, Valencia recordó que las tasas de interés son determinadas principalmente por las condiciones macroeconómicas y por las decisiones del Banco de la República, por lo que cualquier estrategia para reducirlas deberá contemplar mecanismos complementarios.
“Llegar a niveles de tasa tan bajos exige una combinación de instrumentos. Se necesitaría apoyo fiscal, participación del sistema financiero y una articulación institucional que permita acercarse a esa meta. Si ese trabajo conjunto se logra, podría abrirse una oportunidad importante para reactivar el mercado de vivienda y fortalecer el crecimiento económico del país”, concluyó.