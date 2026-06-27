De la Espriella nombra a José Manuel Restrepo como director de empalme con Gobierno Petro

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, fue designado como director del empalme.
Durante este cargo tendrá la responsabilidad de realizar una revisión de la administración pública como parte del proceso de transición con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según lo señaló el comunicado del equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, este empalme estará conformado por un equipo técnico que durante los últimos seis meses preparó la hoja de ruta del gobierno entrante, la cual comenzará a implementarse desde el 7 de agosto de 2026.
De acuerdo con el comunicado, el objetivo es garantizar una transición con medidas de transparencia, identificación de riesgos en la gestión de los recursos públicos y una administración eficiente.
También se manifestó que, con esta decisión, De la Espriella comenzará su estrategia para combatir la corrupción. Asimismo, reiteró que no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión como presidente de la República el próximo 7 de agosto.
Adicionalmente, el presidente Petro designó a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, como coordinador del equipo de empalme por parte del Ejecutivo. El Gobierno también anunció que en los próximos días se espera la realización de la primera reunión entre Ávila y Restrepo, con la finalidad de acordar la metodología y dar inicio formal al proceso.
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