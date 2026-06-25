Gobierno de la Espriella mantendría estos subsidios en Colombia: buscará mayores pagos

A pesar de que el gobierno de la Espriella ha prometido un recorte significativo de los gastos del Estado, los subsidios se mantendrían, en su gran mayoría, durante este cuatrienio.
Justamente una de las promesas es que se van a mantener los pagos a las poblaciones más vulnerables y, en algunos casos, se buscará aumentar el nivel de las transferencias.
Sin embargo, parte de este plan de subsidios del gobierno de la Espriella dependerá, entre otros factores, de cuál sea el alcance de la reforma tributaria que se presente al Congreso.
Sobre el bono pensional que hoy se transfiere, por $230.000, el gobierno electo dice que va a mantener el pago a los adultos mayores en situación de pobreza.
Los nuevos subsidios del gobierno de la Espriella
De hecho, el presidente electo ha anunciado la intención de incrementar el monto de esta transferencia, llevándola hasta $400.000 mensuales.
Adicionalmente, se mantendrán las ayudas dirigidas a los sectores con menores ingresos, aplicando criterios de selección mediante los cambios que ya se implementaron a través del Sisbén.
Adicionalmente, este bono de $400.000, dice el gobierno de la Espriella, estaría destinado a mujeres cuidadoras y madres de familia, para que sea concebido como un reconocimiento al trabajo de cuidado no remunerado en el hogar.
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Finalmente, buscaría un subsidio para otorgar condiciones crediticias favorables, con proyecciones de tasas de interés del 2 % a plazos de 30 años, para ciertos comercios o actividades económicas de menor tamaño.