Gobierno De la Espriella arrancará con 90 decretos: habrá planes de choque en salud, seguridad y desregulación

Abelardo De la Espriella, quien es el nuevo presidente de Colombia según los resultados preliminares, emitiría cerca de 90 decretos en sus primeros días de gobierno
El abogado prometió desde su campaña una hoja de ruta para sus primeros 100 días de gobierno en materia de seguridad, salud, anticorrupción y economía.
La seguridad será una de las primeras apuestas del gobierno. El presidente electo prometió un plan de choque para recuperar el control territorial en los primeros tres meses de mandato, basado en una ofensiva militar y policial contra los grupos armados ilegales.
Entre las metas que fijó para ese periodo están la captura o neutralización de al menos 10 cabecillas de organizaciones criminales, la fumigación de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión conformado por veteranos de la Fuerza Pública y reservistas.
La estrategia de seguridad, una de las principales banderas de su campaña, también contempla una profunda transformación del sistema penitenciario. De la Espriella ha anunciado que durante sus primeros 100 días iniciará el proceso para construir 10 megacárceles inspiradas en el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador, ubicadas en zonas apartadas del país.
A esto se suma su intención de liquidar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y trasladar la administración de los centros de reclusión a operadores privados mediante contratos de concesión de largo plazo.
En materia de salud, el nuevo gobierno plantea un plan de choque de $10 billones para atender la crisis financiera del sector, cuya cartera hospitalaria asciende a $24 billones, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).
La intervención buscará estabilizar el sistema durante los primeros tres meses de gestión e incluirá la centralización de la compra y distribución de medicamentos. No obstante, el mandatario electo aún no ha detallado de dónde provendrán los recursos para financiar estas medidas.
La reestructuración institucional también figura entre las prioridades del gobierno entrante. De la Espriella anunció una renovación inmediata de las cabezas directivas de las principales entidades del Estado, con especial atención en Ecopetrol, argumentando la necesidad de erradicar lo que considera focos de corrupción, infiltración del narcotráfico y deficiencias administrativas.
Como complemento a esa estrategia, pondrá en marcha un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción que dependerá directamente de la Presidencia y combinará capacidades de inteligencia financiera, análisis patrimonial y policía judicial para perseguir redes de corrupción en el sector público.
Emergencia económica y promesas a empresarios
En el frente económico, el presidente electo pretende declarar una emergencia económica para acelerar la toma de decisiones y desmontar barreras regulatorias, en línea con los principios de la denominada «economía libertaria» que promueve su programa de gobierno
Buena parte de las primeras decisiones también estarán enfocadas en atender las demandas del sector empresarial, uno de los segmentos que respaldó su candidatura.
Para ello, el nuevo gobierno prepara una ambiciosa agenda de desregulación que incluye la eliminación de trámites y cargas administrativas, una revisión integral de entidades como el Invima, el ICA, las superintendencias, las cámaras de comercio, el sistema de notariado y registro, así como de los procesos de licenciamiento ambiental, consulta previa y reglamentación técnica.
Dentro de esa estrategia se implementaría la política denominada «una entra y dos salen», según la cual por cada nueva regulación que imponga obligaciones al sector productivo deberán eliminarse dos existentes.
A esto se suman medidas para reducir la nómina paralela del Estado, fusionar agencias consideradas redundantes, modernizar la DIAN mediante herramientas de inteligencia artificial, refinanciar la deuda pública, respetar la regla fiscal y simplificar el sistema tributario con el objetivo de estimular la inversión privada.