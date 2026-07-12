Invierten $50.000 millones a las afueras de Bogotá para desarrollar un proyecto de vivienda para adultos mayores 

La forma en que Colombia envejece también está cambiando el mapa de las inversiones inmobiliarias. Con una población mayor de 60 años que ya supera los ocho millones de personas y un creciente interés por soluciones de vivienda enfocadas en bienestar, salud y autonomía, el llamado mercado silver comienza a atraer proyectos de gran escala a las afueras de Bogotá.
Lea también: Llegan a Colombia robots humanoides que podrán trabajar en universidades, empresas y centros comerciales
En medio de ese panorama, Casa Nua anunció una inversión de $50.000 millones para desarrollar un nuevo complejo de senior living en Chía (Cundinamarca), un proyecto que busca atender la creciente demanda de vivienda especializada para adultos mayores y que también impulsará la generación de empleo y nuevos servicios en la región.
La compañía explicó que esta nueva sede contará con 98 unidades residenciales y estará dirigida a personas mayores que desean conservar un estilo de vida activo e independiente, pero con acceso permanente a servicios de salud, acompañamiento profesional y espacios diseñados para fomentar la interacción social.
Más que un desarrollo inmobiliario tradicional, el proyecto responde al crecimiento de la denominada economía silver, un segmento que cada vez gana mayor relevancia en Colombia gracias al envejecimiento de la población y al aumento en la demanda de productos y servicios especializados para esta etapa de la vida.
El proyecto llega en un momento en el que la estructura demográfica del país está cambiando rápidamente.
De acuerdo con las proyecciones del DANE, actualmente Colombia cuenta con cerca de ocho millones de personas mayores de 60 años, lo que representa más del 15 % de la población nacional. La cifra prácticamente se duplicó durante las últimas dos décadas y continuará aumentando en los próximos años.
Ese cambio también empieza a reflejarse en la economía. Según el estudio sobre economía silver elaborado por Colpensiones y la Pontificia Universidad Javeriana, citado por Casa Nua, las personas mayores ya movilizan alrededor del 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, impulsando inversiones en vivienda, salud preventiva, servicios especializados y nuevos modelos de atención.
¿Qué ofrecerá el nuevo proyecto de vivienda para adultos mayores en Chía?
La nueva sede fue concebida bajo el modelo de senior living, una modalidad de vivienda que combina alojamiento con servicios orientados al bienestar físico, emocional y social de las personas mayores.
Puede interesarle: Exclusiva | Rapyd, la fintech israelí con presencia en 100 países, ya tiene fecha para su lanzamiento oficial en Colombia: así sería su operación
El complejo contará con restaurante, cafetería, gimnasio, cine, biblioteca, spa y diferentes zonas comunes destinadas a promover la convivencia entre los residentes. Además, ofrecerá actividades físicas, cognitivas, culturales y recreativas, entre ellas yoga, arte, música, talleres y encuentros comunitarios.
Uno de los principales diferenciales será que Casa Nua dispone de una IPS propia, habilitada por el Ministerio de Salud, desde donde presta atención especializada y programas preventivos sin que los residentes tengan que salir del complejo.
Para la empresa, el crecimiento de este tipo de proyectos también responde a una realidad que viven miles de hogares colombianos.
Cada vez son más las familias que deben asumir el cuidado de sus padres o familiares mayores mientras continúan trabajando, por lo que buscan alternativas que permitan mantener su autonomía sin descuidar el acceso a atención profesional.
En ese sentido, Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua, aseguró que el concepto ha evolucionado más allá de ofrecer únicamente vivienda.
«Las personas mayores de hoy no buscan únicamente un lugar para vivir; buscan una mejor forma de vivir. Quieren conservar su independencia, mantenerse activas y contar con el respaldo de una comunidad y de servicios especializados que les permitan disfrutar plenamente de esta etapa», afirmó el directivo.
Agregó que las familias también necesitan tener la tranquilidad de saber que sus seres queridos permanecen en un entorno seguro, con atención profesional y oportunidades permanentes para mantenerse activos física y cognitivamente.
También puede leer: Censo Económico del DANE: comercio concentra más de la mitad de los negocios en Colombia
¿Cuánto costará vivir en el nuevo proyecto de vivienda?
La compañía informó que el servicio tendrá una mensualidad integral desde $13 millones, valor que incluye alojamiento, alimentación, atención especializada, programas de bienestar, actividades físicas y cognitivas, acompañamiento profesional permanente y acceso a servicios de salud dentro del mismo entorno.