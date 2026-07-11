Censo Económico del DANE: comercio concentra más de la mitad de los negocios en Colombia

Después de 34 años sin realizar un censo económico nacional, Colombia vuelve a tener una radiografía actualizada de su aparato productivo. Los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano (CENU), presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), muestran cómo está conformado hoy el tejido empresarial del país, cuáles sectores dominan la economía, dónde se concentra la mayor actividad económica y qué tan formalizados están los negocios colombianos.
Uno de los principales hallazgos es que Colombia identificó más de dos millones de unidades económicas, las cuales reportaron ingresos por $2.421 billones durante 2023, consolidando la primera gran actualización del marco estadístico económico del país en más de tres décadas.
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Comercio, el gran motor del tejido empresarial colombiano
Los resultados preliminares muestran que el comercio continúa siendo el principal dinamizador de la actividad económica nacional.
Según el DANE, 1.066.668 unidades económicas pertenecen al comercio al por mayor y al por menor, lo que representa el 53,1 % del total de establecimientos identificados durante el censo.
El segundo lugar corresponde al sector de servicios, que agrupa 32,3 % de las unidades económicas, seguido por las actividades clasificadas como «Sin CIIU», con 7,4 %, mientras que la industria manufacturera representa una proporción menor dentro del total nacional.
Estas cifras reflejan el peso que tienen el comercio y los servicios dentro de la economía colombiana, especialmente en las zonas urbanas donde se desarrolló el Censo Económico Nacional Urbano.
Bogotá sigue liderando la actividad empresarial
El censo también permitió identificar cuáles departamentos concentran la mayor cantidad de unidades económicas.
Bogotá ocupa el primer lugar con 359.990 unidades económicas, seguida por Antioquia, con 250.406, y Valle del Cauca, con 194.034.
Posteriormente aparecen Cundinamarca, con 110.807 unidades; Santander, con 110.575; Atlántico, con 83.859; Bolívar, con 72.824; Norte de Santander, con 72.764; Nariño, con 69.149, y Boyacá, con 66.523.
Estos diez territorios concentran buena parte del tejido empresarial del país y reflejan la importancia económica de las principales áreas metropolitanas y corredores industriales.
Otro de los resultados evidencia una fuerte concentración geográfica de la actividad económica. El DANE identificó que 1.872.348 unidades económicas funcionan en cabeceras municipales, muy por encima de las registradas en centros poblados (124.760), zonas rurales dispersas (2.059) o aquellas sin información geográfica (6.081).
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Este comportamiento confirma que la mayor parte de la actividad empresarial continúa desarrollándose en las ciudades, donde existe mayor infraestructura, conectividad y concentración de consumidores.
Casi la mitad de los negocios tiene menos de un año de funcionamiento
Uno de los datos más llamativos del censo es la juventud del aparato empresarial colombiano. El 47,4 % de las unidades económicas reportó tener menos de un año de funcionamiento, mientras que 18,8 % lleva operando más de diez años.
A su vez, el 11,8 % tiene entre uno y tres años de actividad; 8,5 % entre tres y cinco años; 11,7 % entre cinco y diez años, y 1,9 % no pudo clasificarse.
Estas cifras reflejan un elevado dinamismo en la creación de nuevos negocios, aunque también evidencian el reto que representa lograr su consolidación y permanencia en el mercado.
La formalización sigue siendo un desafío de la economía colombiana
Los resultados preliminares también muestran el nivel de formalización de las unidades económicas a través del Registro Único Tributario (RUT).
De acuerdo con el DANE, 49,2 % de las unidades económicas manifestó contar con RUT, mientras que 37,3 % indicó no tenerlo y 13,5 % corresponde a casos sin información.
Este indicador permite dimensionar uno de los principales desafíos de la economía colombiana: ampliar la formalización empresarial para facilitar el acceso al crédito, programas de apoyo estatal y nuevos mercados.
El DANE destacó que el Censo Económico Nacional Urbano es el primero realizado bajo un modelo híbrido en Colombia, al combinar trabajo de campo, autodiligenciamiento web y registros administrativos.
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Además de actualizar la información económica después de 34 años, los resultados servirán para fortalecer las estadísticas oficiales, mejorar la formulación de políticas públicas y ofrecer una visión mucho más precisa de cómo está conformado actualmente el aparato productivo colombiano.