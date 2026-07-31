Relevante | Mallplaza comprará centros comerciales Gran Plaza de Pactia por $1,1 billones: los detalles del meganegocio

Mallplaza anunció la firma de un acuerdo vinculante con el fondo inmobiliario Pactia para la adquisición de ocho centros comerciales Gran Plaza en Colombia.
La compra contempla activos que el año pasado representaron un flujo de visitantes de cerca de 57 millones y un Ingreso Operacional Neto (NOI) en los últimos 12 meses en torno a $111.000 millones (aproximadamente US$35,4 millones).
El valor de la transacción -sujeta a ajustes de precio habituales para este tipo de operaciones- asciende a $1,1 billones (aproximadamente a US$376 millones) y, al materializarse, se convertirá en una de las más relevantes realizada en la industria de centros comerciales de ese país, tanto por número de activos como por Área Bruta Arrendable (GLA).
“Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina. Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia, pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la Región Andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, explicó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.
Estos espacios aportarán 180.000 m2 de GLA, alcanzando una superficie total de más de 460.000 m2 de GLA en el país cafetero y más de 2,5 millones de m2 de GLA a nivel regional, con lo que Colombia pasará a representar 18,4 % del total de Área Bruta arrendable de la compañía.
“Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía. Hoy apostamos por consolidar nuestra presencia en este país, ofreciendo una propuesta robusta, atractiva y centrada en las personas. Seguimos evolucionando junto a las ciudades, con la convicción de contribuir al desarrollo económico, urbano y social de estas comunidades”, agregó Pulido.
Los ocho nuevos activos permitirán a Mallplaza tener presencia en cinco nuevas ciudades, además de sumar tres nuevos activos en la capital Bogotá, lo que incrementará la zona de influencia de la compañía a cerca de 3,6 millones de colombianos.
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