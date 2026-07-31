Asamblea de Nutresa aprobó absorción de JGDB Holding y Nugil

Grupo Nutresa informó al mercado este viernes 31de julio que la Asamblea de Accionistas aprobó la absorción de JGDB Holding y Nugil, dos de sus socios mayoritarios.
Dicha decisión contó con el voto favorable del 99,9999 % de las acciones presentes en la reunión, que contó con un quorum del 99,55 % de las acciones en circulación de la compañía.
Cabe resaltar que, explicó Nutresa en su momento, estas dos firmas fueron los vehículos que le permitieron al Grupo Gilinski adquirir el control del conglomerado de alimentos durante 2022 y 2024.
Destacado: La operación que utilizará Nutresa para absorber a sus dos socios mayoritarios; emitiría 344 millones de acciones
Entre otros detalles, Nutresa informó que, con corte al 31 de mayo de 2026, JGDB tenía una participación equivalente al 44,28 % del capital suscrito y pagado con derecho a voto de Nutresa, mientras que Nugil contaba con el 31,86 % de las acciones.
Así, ambos socios se disolverán sin liquidarse y transferirán en bloque la totalidad de su patrimonio a favor de Grupo Nutresa, como parte de una fusión de naturaleza reorganizativa.
Finalmente, para ejecutar la absorción, la firma SBI Banca de Inversión determinó que Nutresa debería emitir 344,21 millones de acciones ordinarias.
De este total, 200,18 millones de títulos serán emitidos a favor de la sociedad JGDB Holding S.A. (único accionista de JGDB), mientras que otras 144,02 millones de acciones irán a favor de Nugil Overseas S.A. (único accionista de Nugil).
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