Nequi anunció dónde se podrá hacer retiros de dinero tras separación con Bancolombia

Nequi actualmente tiene 27 millones de usuarios y será, desde el primero de septiembre, el neobanco más grande del país y una de las empresas de Grupo Cibest, el holding financiero conocido antes como Grupo Bancolombia.
Este cambio, que se venía preparando desde hace varios meses, será solamente corporativo, pues de cara a los clientes no habrá ninguna modificación en su servicio.
En síntesis, Nequi funcionaba como una unidad de negocio dentro de Bancolombia, el principal banco del país y ahora se hará una cesión de activos, pasivos y contratos con Bancolombia, la cual incluye los productos y servicios que se prestan bajo la marca Nequi.
A manera de explicación, el neobanco afirmó que la experiencia no cambiará y que los usuarios continuarán con su experiencia tal como existe en este momento.
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¿Qué pasará con los retiros, aplicación y servicios?
Uno de los principales mensajes de Nequi para sus 27 millones de usuarios es que los retiros de dinero no tendrán modificaciones cuando la compañía inicie operaciones como entidad financiera independiente.
Es decir, los clientes podrán seguir retirando efectivo, sin costo, en los cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia, tal como lo hacen actualmente.
La compañía también aseguró que el cambio no afectará el funcionamiento de la aplicación ni de los productos que utilizan los clientes. Los usuarios podrán continuar enviando y recibiendo dinero, hacer recargas, pagos por PSE, solicitar créditos y utilizar los canales de atención exactamente de la misma manera que hasta ahora.
Además, Nequi recordó que, a partir del primero de septiembre, operará como una compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que los depósitos de sus usuarios estarán respaldados por el seguro de depósito de Fogafín. La entidad seguirá haciendo parte de Grupo Cibest.
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Nequi no contactará a ningún usuario
El neobanco también aprovechó para advertir sobre posibles intentos de fraude relacionados con este proceso.
Aclaró que los usuarios no deben realizar ningún trámite ni suministrar información personal o financiera, pues toda la comunicación será únicamente informativa y se realizará a través de la aplicación, el correo oficial y los canales institucionales.
Asimismo, reiteró que nunca solicitará claves, códigos o datos mediante llamadas, terceros o enlaces externos.