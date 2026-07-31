Relevante | Propal no soportó crisis: buscará su liquidación y cerró todas sus operaciones

Propal, una de las empresas del grupo Carvajal, con alto reconocimiento en el mercado papelero y uno de los principales productores nacionales de papel para impresión, escritura, cartulinas y empaques, detuvo completamente su operación.
Sus accionistas aprobaron a la compañía solicitar apertura de un proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades.
El proceso se radicó ante la Superintendencia de Sociedades este viernes y se espera que finalice dentro de 18 a 24 meses.
En concordancia, Propal interrumpió las actividades de su planta industrial ubicada en Guachené, en el Cauca, a partir del día de hoy a raíz de las pérdidas operativas actuales. En abril del año pasado ya había cerrado su planta en Yumbo, por lo cual, ya no está operando.
La compañía afirmó agotó “todas las opciones evaluadas”, contando múltiples planes de eficiencia y ahorro, asesoramiento de firmas especializadas, exploración de inversionistas y diversificación de líneas productivas.
La conclusión es que “no cumple actualmente con la hipótesis de negocio en marcha y que continuar operando sólo incrementaría sus pérdidas operativas”.
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¿Cuáles son las razones de la crisis de Propal?
Propal ha venido enfrentando desde hace tres años factores externos que han afectado sus resultados financieros, como ya lo había anticipado, ante la decisión de interrupción de operaciones de la planta de Yumbo el pasado 11 de abril de 2025.
Y se afirmó que, a hoy dichas condiciones externas se han agravado y las condiciones de precios del mercado han persistido a pesar de la imposición de medidas antidumping.
También pesaron la revaluación del peso colombiano frente al dólar, que impacta directamente a la baja los ingresos (tanto en el mercado doméstico como de exportación), sumado a las presiones en incremento de sus costos.
En relación con sus obligaciones en el mercado de capitales, Propal reveló que es uno de los avalistas de los bonos ordinarios emitidos por Carvajal S.A. en noviembre de 2019.
Y se dijo que la futura liquidación de Propal no afectará el cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de la emisión de bonos ni del resto de sus obligaciones.
Las demás operaciones de la Organización Carvajal continúan funcionando normalmente.
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