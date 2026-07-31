Así logró Alquería convertirse en la segunda empresa con mayor impacto social y ambiental de Colombia

Alquería alcanzó por primera vez el segundo lugar en el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) 2026, uno de los principales referentes para evaluar cómo las empresas generan valor social y ambiental en Colombia.
El reconocimiento refleja una estrategia que integra la sostenibilidad al negocio y la traduce en resultados concretos para las personas, las comunidades y los territorios donde la compañía está presente.
Alquería construyó ese modelo a partir de su propósito: nutrir el futuro transformando sueños en realidades. La compañía orienta esa visión a través de cuatro causas: nutrir el presente y el futuro de los colombianos, mantener el campo siempre vivo, dar larga vida al planeta y promover la educación como motor de transformación social.
Sobre estos pilares diseña sus programas, construye alianzas y mide sus resultados.
Durante 2025, Alquería trabajó con 6.441 productores lecheros, promovió prácticas de ganadería sostenible, impulsó el relevo generacional y fortaleció el desarrollo de las regiones donde opera. Ese trabajo permitió acopiar 355 millones de litros de leche.
Por otra parte, en ese mismo periodo, donó 5,28 millones de kilogramos de alimentos, que beneficiaron a 11,6 millones de personas a través de bancos de alimentos y otras alianzas sociales.
Al mismo tiempo, la compañía continuó promoviendo hábitos de alimentación saludable y llevando productos de alta calidad a millones de hogares colombianos.
Adicional a eso, el compromiso ambiental también respaldó este reconocimiento. Durante el último año, Alquería recuperó el equivalente al 108 % del plástico que puso en el mercado, recuperó 5.383 toneladas de materiales aprovechables y continuó desarrollando iniciativas para reducir el consumo de agua, optimizar el uso de la energía y fortalecer la economía circular en toda su operación.
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¿Qué destacó la IISAE?
El IISAE destacó el desempeño de Alquería en la integración de la sostenibilidad a la estrategia empresarial, la gestión de sus programas, la construcción de alianzas y el reconocimiento de sus prácticas.
El estudio también resaltó la articulación con entidades públicas y privadas, la transparencia de sus reportes y la solidez de su modelo de gestión, otorgándole un desempeño de nivel superior en todas las dimensiones evaluadas.
A su vez, reconoció fortalezas que reflejan la consistencia del modelo de impacto de la compañía. Entre ellas sobresalen el reconocimiento otorgado por otras empresas a su compromiso con el medio ambiente, la capacidad para desarrollar proyectos de manera articulada con entidades públicas y privadas y la transparencia de sus reportes de sostenibilidad, alineados con estándares internacionales y verificados externamente.
Para el IISAE, estas prácticas consolidan a Alquería como una organización que incorpora la sostenibilidad en la toma de decisiones y la convierte en una ventaja competitiva de largo plazo.