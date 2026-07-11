Llegan a Colombia robots humanoides que podrán trabajar en universidades, empresas y centros comerciales

Durante años, los robots humanoides parecían pertenecer exclusivamente a las ferias de tecnología, los laboratorios de investigación o las películas de ciencia ficción. Sin embargo, ese panorama está cambiando rápidamente. Empresas como Tesla, Figure AI, Agility Robotics, Unitree y Boston Dynamics han acelerado el desarrollo de máquinas capaces de caminar, interactuar con personas y ejecutar tareas complejas, mientras analistas internacionales proyectan que la demanda de estos dispositivos crecerá de forma exponencial durante la próxima década.
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Precisamente, Colombia comienza a sumarse a esta transformación con la llegada de robots humanoides diseñados para operar en entornos reales como universidades, compañías y centros comerciales.
La empresa Robotics 4.0 anunció la introducción al mercado colombiano de dos nuevos modelos de robots humanoides programables, desarrollados para atender necesidades específicas del sector corporativo. A diferencia de otros dispositivos orientados al entretenimiento, estos equipos funcionan como plataformas de código abierto, lo que permite adaptarlos a los requerimientos particulares de cada organización.
Según la compañía, la llegada de esta tecnología busca acelerar los procesos de automatización en el país, reducir riesgos operativos y aumentar la productividad en industrias como la educación, la seguridad privada y el comercio.
Colombia entra a la nueva generación de la robótica
La firma explicó que estos robots no llegan como productos estándar, sino como herramientas que pueden ser entrenadas y programadas para desempeñar funciones concretas dependiendo del sector donde sean implementados.
«No estamos ante un producto genérico de vitrina, sino ante una venta consultiva de alta especialización. Estos robots llegan listos para ser entrenados desde cero en habilidades específicas, permitiendo a las empresas co-crear soluciones a la medida de sus retos de productividad y servicio», afirmó Mario Arbulú, CEO de Robotics 4.0.
La empresa destacó además que Colombia y Perú serán los primeros países de América Latina donde comenzará el despliegue de estos modelos, en un momento en que las proyecciones internacionales estiman una demanda cercana a un millón de robots humanoides para 2030, principalmente en la industria manufacturera.
¿Qué podrán hacer estos robots en Colombia?
Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es que estos equipos no estarán limitados a una sola actividad, sino que podrán desempeñar distintos roles dependiendo de la programación desarrollada para cada cliente.
En las universidades, por ejemplo, servirán como plataformas para que estudiantes de ingeniería, robótica e inteligencia artificial trabajen con escenarios reales de automatización, reduciendo la distancia entre la formación académica y las necesidades de la industria.
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En el sector de seguridad podrán realizar rondas autónomas, transportar sensores especializados y detectar anomalías en instalaciones industriales, conjuntos residenciales o grandes superficies. También podrán verificar, por ejemplo, si los trabajadores utilizan correctamente los elementos de protección personal en sectores como petróleo y gas.
Mientras tanto, en centros comerciales y establecimientos de retail podrán convertirse en asistentes de atención al cliente, orientando visitantes, entregando información, guiando recorridos e interactuando con los consumidores para mejorar la experiencia de servicio.
¿Los robots reemplazarán a los trabajadores?
La llegada de robots humanoides suele abrir el debate sobre el posible reemplazo de empleos. Sin embargo, Robotics 4.0 sostiene que el objetivo de esta tecnología es complementar las capacidades humanas y no sustituirlas.
«El mayor mito es que el robot viene a quitar trabajo. Al igual que el software o las telecomunicaciones en su momento, se trata de una extensión de las capacidades humanas. Esta adopción generará una demanda sin precedentes de personal calificado para la programación, operación y ensamblaje local, impulsando el nacimiento de profesiones que hoy ni siquiera conocemos», aseguró Arbulú.
La compañía añade que las economías con mayor nivel de automatización también registran algunas de las menores tasas de desempleo, por lo que considera que el desafío estará en formar talento especializado para operar este tipo de tecnologías.
El ingreso de estos robots también refleja que la automatización avanzada comienza a ser más accesible para empresas de diferentes tamaños.
De acuerdo con Robotics 4.0, el costo de implementación puede variar entre US$11.000 y US$120.000 por unidad, dependiendo del nivel de personalización, el desarrollo adicional de hardware y el soporte técnico requerido para cada proyecto.
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Más allá del valor de adquisición, la empresa considera que estos dispositivos representan una inversión estratégica para organizaciones que buscan automatizar procesos, fortalecer la seguridad operativa o mejorar la atención al cliente mediante inteligencia artificial y robótica avanzada.