El mercado de vehículos eléctricos atraviesa uno de sus mejores momentos en Colombia. Solo entre enero y mayo de 2026 se matricularon 19.542 vehículos eléctricos nuevos, un crecimiento del 217,6 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) consolidadas por la ANDI y Fenalco. En mayo, además, se registraron 5.001 vehículos eléctricos, un incremento del 252 % anual, reflejando el acelerado avance de la movilidad sostenible en el país.
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Sin embargo, mientras aumenta el número de compradores, miles de propietarios siguen dejando pasar un beneficio económico que podría significar la devolución de millones de pesos en impuestos. El problema no radica en que el incentivo no exista, sino en que el trámite para acceder a él continúa siendo desconocido o demasiado complejo para buena parte de los usuarios.
La oportunidad está contemplada en la Ley 1715 de 2014, que creó incentivos tributarios para promover la movilidad eléctrica en Colombia. Para acceder a ellos, los propietarios deben obtener el Certificado UPME, expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), documento indispensable para que la DIAN reconozca los beneficios tributarios.
¿Por qué la gente no reclamara el dinero por compra de vehículos eléctricos?
Aunque la norma lleva más de una década vigente, muchas personas nunca llegan a reclamar los incentivos porque el procedimiento exige presentar documentación técnica, comercial y arancelaria bajo criterios específicos.
Según explica CertiVeh, empresa colombiana especializada en este proceso, cualquier error en la documentación puede generar reprocesos, retrasos o incluso impedir que el propietario obtenga el beneficio durante el año gravable correspondiente.
«La puerta de entrada a estos beneficios es el Certificado UPME. Sin él, la DIAN no reconoce los incentivos tributarios previstos en la Ley 1715″, señala la compañía.
El principal incentivo consiste en la posibilidad de recuperar el IVA pagado durante la compra del vehículo o evitar asumir ese costo cuando el trámite se realiza oportunamente.
Julián Delgado Moreno, cofundador de CertiVeh, explica que el monto puede representar un ahorro significativo dependiendo del valor del automóvil.
«Hoy es posible radicar la solicitud en minutos desde nuestro chat de WhatsApp. Es una oportunidad de recuperar el IVA, o incluso recibir ese dinero de vuelta si ya se hizo la compra con impuestos, lo que puede representar millones de pesos por carro», afirmó.
No obstante, aclaró que los vehículos microhíbridos (MHEV o mild hybrid) no aplican para estos beneficios tributarios.
Imagine una persona que adquiere un vehículo eléctrico por $200 millones. Si cumple los requisitos establecidos por la Ley 1715 y obtiene el Certificado UPME dentro del procedimiento previsto, podrá solicitar ante la DIAN el reconocimiento del incentivo tributario correspondiente, lo que puede representar la recuperación de varios millones de pesos pagados durante la compra.
Precisamente por el impacto económico del beneficio, los especialistas recomiendan iniciar el trámite lo antes posible y verificar que toda la documentación sea presentada correctamente.
Las cifras muestran que todavía existe una diferencia importante entre el número de vehículos vendidos y quienes efectivamente adelantan el proceso.
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De acuerdo con la UPME, durante el actual Gobierno se han radicado 16.943 solicitudes de certificación, una cifra inferior frente a los más de 87.000 vehículos eléctricos e híbridos matriculados únicamente en 2025, lo que evidencia que una parte considerable de propietarios aún no ha iniciado el trámite para acceder a los beneficios tributarios.
Con el objetivo de reducir esa brecha, CertiVeh fue creada en enero de este año por los emprendedores Agustín Jaramillo Londoño y Julián Delgado Moreno.
La empresa, que opera de manera completamente digital en Bogotá y Medellín, asegura haber gestionado durante su primer mes solicitudes correspondientes a más de 200 vehículos, valorados en más de $31.500 millones, y tramitado más de $17.000 millones en beneficios tributarios para sus clientes.
Otra de las novedades destacadas por la compañía es que la Resolución UPME 400 de 2026 modificó el esquema de recepción de solicitudes.
La norma eliminó el antiguo sistema de ciclos y estableció una ventana continua de recepción, permitiendo presentar solicitudes durante más de diez meses al año sin depender de fechas específicas.
Para facilitar aún más el proceso, CertiVeh desarrolló una plataforma apoyada en inteligencia artificial que funciona mediante WhatsApp. El usuario únicamente debe cargar tres documentos y el sistema extrae la información, organiza el expediente, radica la solicitud ante la UPME y posteriormente acompaña el proceso para gestionar el beneficio ante la DIAN.
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«Estos estímulos existen para promover la movilidad eléctrica, pero la mayoría de propietarios nunca los reclama y muchos concesionarios no les cuentan a sus compradores. CertiVeh nace para que cualquier propietario pueda acceder fácilmente a estos beneficios desde el celular, sin filas ni reprocesos», aseguró Delgado Moreno.