¿Por qué el mercado de vehículos de lujo sigue creciendo en Colombia? Directivos de Mercedes-Benz responden

Mientras el mercado automotor colombiano mantiene una fuerte recuperación, el segmento de vehículos de lujo continúa consolidando una dinámica propia. Entre enero y junio de 2026 se matricularon 157.620 vehículos nuevos en el país, un crecimiento de 50,1 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la ANDI y Fenalco.
Sin embargo, dentro de ese repunte general, las marcas premium observan un fenómeno distinto: compradores más especializados, interesados en modelos de ultra lujo, configuraciones personalizadas y tecnología de alto desempeño, incluso bajo pedido.
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Ese contexto explica la llegada a Colombia del nuevo Mercedes-AMG GT 43 Coupé, una referencia que la marca comercializará exclusivamente por encargo y que busca atender un nicho de empresarios, ejecutivos y coleccionistas que priorizan la exclusividad por encima del volumen.
A propósito de este lanzamiento, Valora Analitik conversó con Gildary Rivera Ramírez, team lead de producto y entrenamiento de Mercedes-Benz en Inchcape Colombia, y con Marcel Dereix, brand manager de Mercedes-Benz en Inchcape Colombia, quienes analizaron por qué el mercado premium continúa creciendo, cómo ha cambiado el comprador colombiano y cuáles serán las próximas apuestas de la marca en electrificación y vehículos de ultra lujo.
El comprador colombiano de vehículos de lujo cambió en Colombia
Uno de los principales cambios que identifica Mercedes-Benz está en el perfil del cliente colombiano de ultra lujo. Según explicó Gildary Rivera Ramírez, ya no se trata únicamente de personas interesadas en adquirir un automóvil costoso, sino de compradores que llegan con un amplio conocimiento técnico y que buscan una experiencia completamente personalizada.
«El cliente colombiano del segmento de ultra lujo ha evolucionado significativamente en los últimos años. Hoy encontramos compradores mucho más informados, con experiencia previa en vehículos de altas prestaciones y que buscan mucho más que un medio de transporte: quieren una experiencia que refleje su estilo de vida, su éxito profesional y su pasión por la conducción», aseguró la directiva.
La ejecutiva explicó que este grupo está conformado principalmente por empresarios, emprendedores y altos ejecutivos que valoran la ingeniería, el diseño y la posibilidad de configurar cada detalle del vehículo.
«Están dispuestos a esperar por un vehículo configurado según sus preferencias. En Colombia existe un grupo de clientes que aprecia la deportividad de Mercedes-AMG, pero también la sofisticación y la posibilidad de personalizar cada detalle del vehículo«, agregó.
Aunque el segmento de ultra lujo continúa siendo reducido frente al mercado masivo, Mercedes-Benz considera que hoy existe una mayor madurez del consumidor colombiano.
Para Gildary Rivera, el crecimiento no necesariamente se mide por volumen, sino por el nivel de sofisticación de la demanda: «Es un mercado naturalmente pequeño, pero cada vez más sofisticado. En los últimos años hemos visto una mayor apertura hacia vehículos de edición limitada, configuraciones altamente personalizadas y modelos de altas prestaciones», explicó.
La ejecutiva añadió que el comprador ya no busca únicamente exclusividad: «El cliente colombiano de este segmento ya no busca únicamente tener un vehículo exclusivo; también valora la historia de la marca, la tecnología, la experiencia de conducción y la posibilidad de tener un automóvil que refleje su identidad», afirmó.
Esa evolución, según Mercedes-Benz, es precisamente la que permitió traer el AMG GT 43 Coupé bajo pedido.
¿Llegarán más modelos de vehículos de lujo y eléctricos a Colombia?
Sobre los próximos lanzamientos, la compañía evitó anticipar referencias específicas, pero dejó claro que el portafolio continuará ampliándose durante los próximos meses.
Rivera aseguró que Mercedes-Benz seguirá incorporando vehículos que respondan a la evolución del mercado colombiano: «Más que anticipar referencias puntuales, nuestro propósito es seguir robusteciendo el portafolio con modelos que acompañen la evolución del mercado colombiano y que mantengan la promesa de valor de la marca en cada detalle», indicó.
Añadió que la llegada del AMG GT 43 refleja precisamente esa estrategia de combinar deportividad, confort, seguridad, conectividad y una experiencia superior de conducción.
Desde la perspectiva comercial, Marcel Dereix considera que el mercado de lujo continúa mostrando señales favorables, incluso en medio del entorno económico.
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«El desempeño del segmento de lujo en Colombia comparte la misma tendencia que refleja el total de la industria automotriz en el país, la cual ha mantenido, al igual que el año pasado, una tendencia al alza y se mantiene creciendo», afirmó.
El directivo destacó que, al cierre de mayo de 2026, la industria automotriz registraba un crecimiento superior al 40 % frente al mismo periodo de 2025.
Además, explicó que Mercedes-Benz ha ampliado su oferta para responder a distintos perfiles de clientes: «Actualmente contamos con vehículos que son 100 % a combustión, como las referencias de la submarca deportiva AMG, los cuales son híbridos, híbridos enchufables o vehículos que son eléctricos», señaló.
Para Inchcape, Colombia se ha convertido en uno de los mercados más relevantes de América Latina.
Dereix aseguró que el país no solo representa un volumen importante de ventas, sino que también ha mostrado uno de los mejores desempeños de la región durante 2026: «Colombia es un país de alta relevancia para Inchcape dentro de la región, pues no solamente es uno de los mercados más representativos en términos de volumen, sino que a cierre de mayo de 2026 refleja uno de los mejores comportamientos pese a la situación actual política del país», sostuvo.
El ejecutivo añadió que esa confianza explica por qué el mercado colombiano cuenta con una oferta tan amplia de la marca, incluyendo vehículos eléctricos, deportivos AMG y modelos Maybach.
«La llegada de modelos de nicho como el AMG GT 43 Coupé demuestra la confianza que existe en el país y en la capacidad de atender clientes que buscan vehículos altamente exclusivos y personalizados», dijo.
Mercedes-Benz considera que Colombia muestra una adopción creciente de vehículos híbridos y eléctricos, aunque todavía existen desafíos para acelerar esa transición.
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Según Dereix, cada vez son más evidentes las ventajas de estas tecnologías para los consumidores: «En Colombia es posible evidenciar una tendencia bastante clara por parte del mercado a la adopción y adquisición de vehículos de nuevas tecnologías, puntualmente híbridos y eléctricos», explicó.
Sin embargo, advirtió que todavía existen factores que deben fortalecerse: «La expansión de la infraestructura de carga, la evolución de los incentivos para la movilidad eléctrica y la generación de mayor conocimiento sobre los beneficios de esta tecnología siguen siendo factores clave», aseguró.
A juicio del directivo, el segmento premium jugará un papel importante en esa transformación hacia una movilidad más sostenible.