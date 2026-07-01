La competencia entre las principales marcas de motocicletas en Colombia tomó un giro inesperado durante junio de 2026. Aunque Bajaj conservó el liderazgo en número de matrículas y Suzuki mantuvo el segundo lugar, fue Honda la que protagonizó el mayor salto del mercado al registrar el crecimiento más acelerado entre las marcas líderes del país.
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De acuerdo con el más reciente balance de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, elaborado con cifras del RUNT, Honda incrementó sus registros en 68,45 % frente a junio de 2025, superando ampliamente el crecimiento de Bajaj (42,92 %) y Suzuki (36,51 %). El resultado evidencia una recuperación importante de la marca japonesa en uno de los mercados de motocicletas más grandes de América Latina.
El informe también muestra que durante junio se matricularon 107.412 motocicletas nuevas, un aumento de 32,17 % frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado del primer semestre de 2026, el país registró 654.146 motocicletas, frente a 489.831 del mismo periodo de 2025, equivalente a un crecimiento de 33,70 %.
Honda fue la marca que más aceleró entre los líderes
Aunque Bajaj continúa ocupando el primer lugar por volumen de ventas, la principal novedad del informe es la velocidad con la que Honda logró crecer.
En junio de 2025 Honda había registrado 9.131 motocicletas, mientras que en junio de este año alcanzó 15.381 unidades, lo que representa un incremento de 6.250 motocicletas en apenas doce meses y un crecimiento de 68,45 %.
Ese desempeño supera ampliamente el de Bajaj, que pasó de 13.069 a 18.678 motocicletas (+42,92 %), y el de Suzuki, que aumentó de 12.496 a 17.058 unidades (+36,51 %).
Así quedó el ranking de las marcas más vendidas
Pese al fuerte avance de Honda, el liderazgo del mercado continúa en manos de Bajaj.
Durante junio, el escalafón quedó de la siguiente manera:
- Bajaj: 18.678 motocicletas (17,39 % de participación).
- Suzuki: 17.058 motocicletas (15,88 %).
- Honda: 15.381 motocicletas (14,32 %).
- AKT: 14.606 motocicletas (13,60 %).
- Yamaha: 14.001 motocicletas (13,03 %).
- Hero: 8.559 motocicletas (7,97 %).
- TVS: 8.054 motocicletas (7,50 %).
- Victory: 4.752 motocicletas (4,42 %).
Entre las marcas emergentes también sobresalen crecimientos porcentuales muy altos, aunque sobre volúmenes menores. Vento aumentó 291,32 %, Bera creció 244,84 % y CFMoto avanzó 186,07 % frente a junio de 2025.
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Los modelos de motocicletas que dominaron las vitrinas
El comportamiento de las marcas estuvo acompañado por un mercado concentrado en motocicletas de trabajo y movilidad diaria.
Los diez modelos más vendidos representaron 35,37 % de todas las motocicletas registradas durante junio, lo que demuestra una fuerte concentración de la demanda. Además, el informe destaca que el 100 % de esos modelos incorpora sistemas de frenado ABS o CBS, reflejando una mayor adopción de tecnologías orientadas a la seguridad vial.
El ranking de los modelos más vendidos quedó así:
- AKT AK125NKD EIII: 6.420 unidades.
- Yamaha NMAX 155: 4.117 unidades.
- Bajaj CT100 ES Spoke: 4.102 unidades.
- Honda XR190L 2.0: 4.081 unidades.
- Bajaj CT100 KS Spoke: 3.650 unidades.
- Suzuki DR150 ABS: 3.573 unidades.
- Hero Hunk 125 R: 3.269 unidades.
- Suzuki GN125 ABS: 3.160 unidades.
- Yamaha XTZ150 ABS: 2.834 unidades.
- Honda XR150L 2.0: 2.787 unidades.
Uno de los datos que más llama la atención es el desempeño de la Honda XR190L 2.0, que registró un crecimiento de 127,48 % frente al mismo mes del año pasado, convirtiéndose en uno de los modelos con mayor expansión dentro del top diez.
El informe también confirma que la demanda continúa concentrándose en motocicletas de baja cilindrada.
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Durante junio, 46,88 % de las unidades matriculadas correspondieron al segmento entre 101 y 125 centímetros cúbicos (cc), seguido por las motocicletas entre 151 y 200 cc, que representaron 27,91 % del mercado. Este comportamiento evidencia que los consumidores siguen privilegiando modelos de menor costo, bajo consumo de combustible y mantenimiento económico.