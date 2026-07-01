Venta de motocicletas se disparó en Colombia en el primer semestre de 2026: más de 654.000 unidades registradas

La industria de motocicletas continúa acelerando en Colombia. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 654.146 motocicletas nuevas, una cifra que representa un crecimiento de 33,70 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se matricularon 489.831 unidades.
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El resultado confirma que este vehículo sigue consolidándose como el principal medio de transporte para millones de colombianos y uno de los sectores más dinámicos de la industria automotriz nacional.
Las cifras fueron divulgadas por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, con base en los registros del RUNT, y muestran que, aunque junio presentó una leve disminución frente a mayo, el comportamiento del mercado continúa siendo muy superior al observado hace un año.
Solo durante junio se matricularon 107.412 motocicletas nuevas, un crecimiento de 32,17 % frente a junio de 2025, cuando se registraron 81.266 unidades. Frente a mayo de este año, el mercado presentó una disminución moderada de 2,88 %, al pasar de 110.599 a 107.412 motocicletas. Sin embargo, esta reducción no cambia la tendencia positiva que ha caracterizado todo el año.
Los registros muestran que el mercado ha mantenido un ritmo elevado prácticamente durante todo 2026.
El año comenzó con 95.617 motocicletas matriculadas en enero, frente a las 73.435 registradas en enero de 2025, lo que representó un incremento cercano al 30 %.
En febrero, las matrículas ascendieron a 109.606 unidades, mientras que en el mismo mes del año anterior se habían registrado 80.558 motos, reflejando un crecimiento superior al 36 %.
El mejor resultado del semestre llegó en marzo, cuando el mercado alcanzó 118.410 motocicletas nuevas, muy por encima de las 84.205 registradas en marzo de 2025. Esto significó un aumento cercano al 41 %, además de convertirse en el mejor mes para el sector durante lo corrido del año.
En abril, las matrículas llegaron a 113.602 unidades, frente a 80.746 en abril del año pasado, con un incremento de alrededor del 41 %.
Para mayo, el mercado registró 110.599 motocicletas, comparadas con 89.893 del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento aproximado del 23 %.
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Finalmente, junio cerró con 107.412 motocicletas nuevas, frente a 81.266 registradas un año atrás, consolidando un crecimiento del 32,17 %.
Cundinamarca y Antioquia lideran las matrículas de motocicletas nuevas
Por departamentos, Cundinamarca encabezó el registro de motos nuevas durante junio con 19.344 unidades, equivalente al 18,01 % del mercado nacional durante junio.
Le siguieron Antioquia, con 18.578 motocicletas (17,30 %), y Valle del Cauca, con 11.172 registros (10,40 %). Entre los tres departamentos concentraron casi la mitad de todas las motocicletas matriculadas en Colombia durante el mes.
A nivel municipal, el liderazgo fue para Sabaneta (Antioquia), con 8.858 registros, seguido por Funza (Cundinamarca), con 6.558, y El Cerrito (Valle del Cauca), con 5.133 motocicletas.
Con un acumulado superior a 654.000 motocicletas nuevas en apenas seis meses y un crecimiento del 33,70 % frente al año anterior, el mercado colombiano mantiene uno de los mejores desempeños de los últimos años.
El comportamiento del mercado refleja el papel que hoy desempeña las motos en la economía colombiana. Más allá de ser un medio de transporte, miles de personas la utilizan como herramienta de trabajo para actividades como domicilios, mensajería, ventas, transporte de mercancías y desplazamientos laborales diarios.
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Además, para muchos hogares representa una alternativa más asequible frente al automóvil, debido a su menor costo de adquisición, mantenimiento y consumo de combustible.