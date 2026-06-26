El ahorro en gasolina que podría lograr si cambia a un carro eléctrico

Los carros eléctricos dejaron de ser un segmento de nicho para convertirse en uno de los mercados de mayor crecimiento en Colombia. El aumento del precio de la gasolina, la mayor oferta de modelos y los incentivos para este tipo de vehículos están llevando a cada vez más conductores a preguntarse si realmente vale la pena dar el salto hacia la movilidad eléctrica.
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Las cifras muestran que la tendencia se está acelerando. De acuerdo con el más reciente informe del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), consolidado por la ANDI y Fenalco, entre enero y mayo de 2026 se matricularon 19.542 vehículos eléctricos nuevos en Colombia, lo que representa un crecimiento del 217,6 % frente al mismo periodo de 2025. En ese mismo lapso también se registraron 36.164 vehículos híbridos, con un aumento del 72,3 %, reflejando el creciente interés de los consumidores por alternativas de movilidad con menores costos de operación.
Solo durante mayo, el país registró 5.001 carros eléctricos nuevos, un incremento del 252 % frente al mismo mes del año anterior. Esa tecnología ya representa el 17,8 % de todas las matrículas de vehículos nuevos del mes, una participación que hace pocos años parecía impensable para este segmento del mercado.
Detrás de ese crecimiento hay un factor que pesa cada vez más en el bolsillo de los colombianos: el ahorro en combustible.
¿Cuánto podría ahorrar un conductor en gasolina con un vehículo eléctrico?
De acuerdo con cifras presentadas por JMEV, marca distribuida en Colombia por Astara, el costo operativo de un vehículo eléctrico puede ubicarse entre $60 y $80 por kilómetro recorrido, lo que representa un ahorro de entre 70 % y 80 % frente a un automóvil de combustión, dependiendo del precio de la energía, el tipo de carga y los hábitos de conducción.
La comparación cobra relevancia en un contexto en el que el galón de gasolina corriente mantiene precios superiores a los $16.000 en las principales ciudades del país. Según la compañía, recorrer cerca de 200 kilómetros con un vehículo de gasolina puede representar un gasto de entre $50.763 y $84.600 por semana, sin incluir otros costos propios de estos automóviles, como cambios de aceite, filtros, correas y mantenimientos preventivos.
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«El costo por kilómetro operativo en nuestros vehículos JMEV oscila entre los 60 y 80 pesos, dependiendo del valor del kWh de energía y del tipo de carga utilizada. Esto representa un ahorro de entre el 70 % y el 80 % frente a un vehículo a gasolina», explicó Noel Ardila, vocero de JMEV en Colombia.
El directivo añadió que esta diferencia convierte la movilidad eléctrica en una alternativa cada vez más atractiva para quienes recorren largas distancias diariamente.
«Estamos entregando una gran oportunidad donde la movilidad deja de ser un gasto para convertirse en una inversión mucho más eficiente para los usuarios».
Imagine una persona que utiliza su vehículo para ir al trabajo, recoger a sus hijos y realizar diligencias durante la semana, recorriendo aproximadamente 200 kilómetros.
Con un automóvil de gasolina podría gastar entre $50.763 y $84.600 semanales únicamente en combustible.
Si ese mismo recorrido se realiza con un vehículo eléctrico cuyo costo de operación se ubique entre $60 y $80 por kilómetro, el gasto sería de aproximadamente $12.000 a $16.000.
En otras palabras, el ahorro semanal podría oscilar entre $35.000 y más de $60.000, dependiendo del consumo del vehículo de gasolina y del costo de la energía. Al proyectar esa diferencia durante un año, el ahorro puede representar varios millones de pesos.
Los especialistas coinciden en que el beneficio económico de un carro eléctrico no se limita al costo de la energía.
Estos vehículos también eliminan o reducen varios mantenimientos habituales en los automóviles de combustión, como los cambios de aceite, filtros, bujías, correas y otras piezas sujetas al desgaste del motor.
Por ejemplo, en el caso del sedán eléctrico GSE, JMEV estima que una carga completa cuesta entre $21.510 y $100.232, dependiendo del tipo de cargador y la tarifa eléctrica aplicada. En contraste, recorrer una distancia equivalente con un vehículo de gasolina puede representar un gasto cercano a $253.815 solo en combustible.
¿Cuánto cuesta cargar un carro eléctrico?
El valor de una carga depende principalmente de la capacidad de la batería y del lugar donde se realice. El modelo JMEV 2, equipado con una batería de 15,86 kWh y una autonomía de hasta 201 kilómetros, requiere entre $6.069 y $12.423 para completar una carga.
Por su parte, el JMEV 3, con una batería de 30,86 kWh y una autonomía de hasta 330 kilómetros, registra un costo de carga que oscila entre $11.552 y $52.920, según el tipo de infraestructura utilizada.
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Las diferencias obedecen a factores como el costo del kilovatio hora, el uso de cargadores públicos o domiciliarios y la tarifa de energía vigente en cada región.