La competencia por conquistar el bolsillo de los colombianos sigue atrayendo nuevas inversiones extranjeras. Ahora, una de las franquicias de restaurantes más reconocidas de Perú anunció su desembarco en Colombia con un ambicioso plan de expansión que incluye decenas de restaurantes, generación de empleo y una apuesta por un modelo que mezcla gastronomía, entretenimiento y experiencias familiares.
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Se trata de Rústica, una marca con más de tres décadas de trayectoria en el mercado peruano, que confirmó su llegada al país como parte de su proceso de internacionalización. La compañía proyecta invertir US$18 millones durante los próximos años y desarrollar una red de 30 establecimientos en Colombia durante la próxima década.
La apuesta convierte al mercado colombiano en la puerta de entrada para la expansión internacional de la cadena, que posteriormente contempla nuevos desarrollos en Ecuador, Chile, Argentina y España.
La decisión refleja además la confianza de inversionistas extranjeros en el crecimiento del sector de franquicias colombiano, una industria que continúa ganando protagonismo dentro del comercio, la gastronomía y los servicios.
Fundada por el empresario peruano Mauricio Diez Canseco, Rústica cuenta actualmente con más de 60 establecimientos y acumula 33 años de operación en Perú, donde se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas en los segmentos de gastronomía y entretenimiento.
¿Por qué la franquicia de restaurantes eligió a Colombia?
La compañía explicó que el ingreso al país responde a una combinación de factores económicos y comerciales.
Entre ellos destacó el crecimiento sostenido del mercado de franquicias, el dinamismo del consumo interno y la afinidad cultural entre Colombia y Perú, elementos que, según la empresa, favorecen la expansión de modelos de negocio ya probados en otros mercados.
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«Colombia representa el primer gran paso de la internacionalización de Rústica. Hemos identificado un mercado con enorme potencial, una cultura afín a nuestra propuesta y un ecosistema empresarial preparado para impulsar marcas latinoamericanas», afirmó Gerson Hernández, líder de internacionalización de Rústica.
La llegada de la marca se produce en un momento en el que Colombia continúa siendo uno de los principales destinos para la expansión de cadenas gastronómicas y franquicias en América Latina, impulsado por el crecimiento de ciudades intermedias, la expansión de centros comerciales y el aumento de formatos de consumo orientados a experiencias.
Uno de los aspectos que distingue a Rústica es que no opera bajo el esquema tradicional de restaurante. La compañía desarrolló un modelo multiformato que reúne distintas experiencias bajo una misma marca. Además de restaurantes, incorpora buffet, karaoke, espacios para eventos, entretenimiento nocturno y propuestas diseñadas para diferentes segmentos de consumidores.
Según la empresa, esta estrategia le permitió mantenerse vigente durante más de tres décadas en Perú, adaptándose a los cambios en los hábitos de consumo y a la creciente demanda de espacios que integran gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar.
La propuesta también busca diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo, donde los consumidores valoran experiencias integrales y no únicamente la oferta gastronómica.
Detalles del plan de expansión de Rústica en Colombia
Los planes de expansión contemplan que el primer establecimiento abra sus puertas en Bogotá.
Posteriormente, la compañía prevé avanzar hacia otras ciudades estratégicas como Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, apoyándose en un modelo de franquicias operadas por empresarios locales.
La estrategia prevé un promedio de tres aperturas anuales, aunque el ritmo podría ajustarse dependiendo de las condiciones del mercado y de las oportunidades de expansión que identifique la compañía.
Los establecimientos podrán ubicarse tanto en centros comerciales como en corredores urbanos estratégicos, dependiendo de las características de cada ciudad y del perfil de los consumidores.
El proyecto no solo contempla nuevas aperturas. La empresa estima que su llegada permitirá generar más de 2.000 oportunidades de empleo entre directas e indirectas durante los próximos 10 años.
Además, buscará vincular empresarios e inversionistas colombianos interesados en operar la franquicia bajo estándares internacionales de calidad, servicio y experiencia.
Otro de los objetivos es fortalecer los encadenamientos productivos mediante la integración de proveedores locales para el abastecimiento de alimentos, insumos y servicios requeridos para la operación de los establecimientos.
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«Nuestra meta no es abrir restaurantes de forma acelerada, sino construir una presencia sostenible de largo plazo junto a empresarios colombianos. Rústica no está exportando únicamente gastronomía peruana; está exportando una experiencia, un sistema de negocio y una marca con más de tres décadas de trayectoria», agregó Hernández.