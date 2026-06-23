¿Conviene comprar dólares ahora en Colombia? Lo que podría pasar en los próximos meses

El dólar volvió a convertirse en protagonista de las conversaciones económicas en Colombia. La fuerte caída de la divisa estadounidense hasta niveles que no se observaban desde comienzos de 2020 abrió una pregunta entre viajeros, inversionistas, importadores, estudiantes y hogares con gastos en moneda extranjera: ¿es momento de comprar dólares o todavía podrían seguir bajando?
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La inquietud surge luego de que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 23 de junio se ubicara en $3.406,14, el nivel más bajo desde febrero de 2020. La caída ha sido significativa no solo frente a los niveles observados a comienzos de año, sino también en comparación con los registrados hace apenas doce meses.
Las cifras muestran la magnitud del movimiento. Frente a la TRM del 1 de enero, cuando el dólar se ubicaba en $3.757,08, la divisa ha perdido $350,94. Si la comparación se hace con los niveles observados hace un año, la reducción ronda los $674.
Para quienes deben realizar pagos en dólares, el alivio es evidente. Viajes internacionales, matrículas universitarias en el exterior, compras de tecnología, plataformas digitales e importaciones se han vuelto relativamente más baratas gracias al fortalecimiento reciente del peso colombiano. Sin embargo, los analistas advierten que el comportamiento actual no garantiza que el dólar permanecerá en estos niveles durante el segundo semestre del año.
¿Conviene comprar dólares en estos momentos?
Detrás de la caída del dólar hay varios factores que se combinaron durante las últimas semanas.
Uno de ellos ha sido la percepción de una reducción del riesgo político tras las elecciones presidenciales. Sin embargo, los mercados todavía están atentos a aspectos que podrían modificar rápidamente las expectativas de los inversionistas.
Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, considera que el mercado ha reaccionado principalmente a expectativas y no necesariamente a hechos consolidados.
“El peso recibió una señal de menor riesgo político, pero esa confianza todavía tiene que pasar por tres filtros: escrutinio, gabinete económico y hoja fiscal”, explicó la académica.
La observación cobra importancia porque, aunque el dólar está cayendo, otros indicadores de la economía todavía muestran señales de cautela.
La inflación anual llegó a 5,84 % en mayo, su nivel más alto desde agosto de 2024, mientras que el Banco de la República mantiene su tasa de intervención en 11,25 %. Esto significa que los costos financieros continúan elevados y que la economía aún enfrenta retos importantes para consolidar una senda de estabilidad.
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Para quienes tienen gastos próximos en moneda extranjera, los expertos consideran que el escenario actual ofrece oportunidades, pero no necesariamente para tomar decisiones extremas.
De acuerdo con el análisis de la experta, durante la semana del 23 al 28 de junio el rango más probable para la divisa se ubicaría entre $3.350 y $3.500.
El límite inferior dependerá de que el proceso de escrutinio presidencial avance sin mayores controversias y de que las primeras señales económicas del nuevo gobierno sean bien recibidas por el mercado. Por el contrario, el dólar podría rebotar si aumentan las reclamaciones electorales, surgen dudas sobre gobernabilidad o aparecen señales de incertidumbre en la conformación del equipo económico.
Ante este panorama, la recomendación no es apostar todo a una sola tasa.
“El error sería creer que el dólar barato es permanente. Para una familia que viaja o paga estudios afuera, este es un buen momento para cubrir una parte del gasto, no para apostar todo a una sola tasa”, señaló Gutiérrez.
En términos prácticos, esto significa que quienes tengan obligaciones futuras en dólares podrían considerar compras parciales para aprovechar los niveles actuales sin asumir el riesgo de destinar todos sus recursos en un único momento del mercado.
Lo que podría pasar con el dólar en Colombia el resto de 2026
La principal incertidumbre se encuentra en el segundo semestre. Según el análisis, si el nuevo gobierno presenta señales de disciplina fiscal, respeto por los contratos, estabilidad regulatoria y conforma un equipo económico con credibilidad ante los mercados, el dólar podría mantenerse en un rango entre $3.300 y $3.550 durante buena parte de 2026.
Sin embargo, existe un escenario alternativo. Si persisten las preocupaciones sobre el déficit fiscal, aumentan las tensiones políticas con el Congreso, se percibe debilidad en el gabinete económico o se endurece la política monetaria de Estados Unidos, la moneda estadounidense podría regresar a niveles entre $3.550 y $3.750.
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“Para el bolsillo, la regla es sencilla: quien tenga gastos en dólares debe presupuestar por escenarios; quien reciba remesas o facture afuera debe prepararse para menos pesos por cada giro”, concluyó Gutiérrez.