Cambian los precios máximos de venta de más de 500 medicamentos en Colombia

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) actualizó los precios máximos de venta de más de 500 medicamentos en Colombia, incorporó 33 nuevos mercados farmacéuticos al régimen de control directo y modificó los valores de otros tratamientos utilizados para cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, anticoncepción, diabetes y patologías de alto costo.
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La decisión quedó plasmada en la Circular 000022 de 2026, expedida el 19 de junio, mediante la cual la entidad realizó una de las mayores revisiones de precios farmacéuticos de los últimos años. La medida incorpora por primera vez 33 mercados relevantes y cuatro submercados al control directo de precios, modifica 22 mercados relevantes y 10 submercados, y actualiza los topes de 528 mercados relevantes y 22 submercados que ya estaban regulados.
La Comisión explicó que la actualización responde a la implementación de la metodología establecida en la Circular 18 de 2024, mediante la cual se redefinieron los mercados relevantes de medicamentos en el país y se calcularon nuevos precios máximos de venta utilizando referencias nacionales e internacionales. Según la entidad, el precio máximo se establece a partir del menor valor entre el Precio de Referencia Internacional (PRI) y el Precio de Referencia Nacional (PRN).
Uno de los aspectos más relevantes del documento es que la priorización se concentró en medicamentos que tienen un alto impacto financiero para el sistema de salud. La Comisión señaló expresamente que decidió priorizar «medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades huérfanas, VIH, vitales no disponibles y/o medicamentos de alto costo», debido a su efecto sobre la salud pública y sobre la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La circular también revela que la entidad identificó oportunidades de ahorro en varios segmentos del mercado farmacéutico. Por esta razón, algunos medicamentos fueron objeto de una revisión extraordinaria de precios debido a que se encontraron «potenciales eficiencias en el gasto público en las diferentes transacciones comerciales» o porque la referenciación internacional utilizada había sido realizada hace aproximadamente cinco años o más.
Los medicamentos que ingresan por primera vez al control de precios
Entre los tratamientos que entran por primera vez al régimen de control directo aparecen varios medicamentos de alto costo utilizados en oncología, enfermedades raras y patologías complejas.
Uno de los casos más llamativos es el de la combinación Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor para fibrosis quística. La Comisión fijó un precio máximo de venta de $68.416.128,85 por kit de tratamiento de 28 días, convirtiéndose en uno de los valores más altos incluidos en la circular.
También fueron incorporados medicamentos como Inotuzumab Ozogamicina, utilizado en tratamientos oncológicos, con un precio máximo de $36.236.317,96 por miligramo; Vosoritida, destinada a trastornos del crecimiento, con un valor máximo de $5.813.155,97 por miligramo; Caplacizumab, empleada en enfermedades hematológicas raras, con un precio máximo de $1.665.738,83 por miligramo; y Burosumab, utilizada para enfermedades metabólicas poco frecuentes, con un tope de $1.175.862,96 por miligramo.
La nueva regulación también incluye medicamentos para cáncer como Abemaciclib, con un precio máximo de $165.146,12 por tableta; Cabozantinib, con $627.029,82 por tableta; Atezolizumab, con $12.606,24 por miligramo; Avelumab, con $18.148,75 por miligramo; Lenvatinib, con $22.715,43 por miligramo; Regorafenib, con $2.938,84 por miligramo; y Ofatumumab, con $208.913,33 por miligramo.
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Dentro de los medicamentos para VIH también aparecen nuevas regulaciones. La combinación Dolutegravir más Lamivudina quedó con un precio máximo de $42,38 por miligramo de lamivudina, mientras que Emtricitabina más Tenofovir Alafenamida tendrá un tope de $61,06 por miligramo.
Anticonceptivos, diabetes e ibuprofeno también tendrán nuevos topes
La revisión no se limitó a medicamentos de alto costo. La Comisión modificó mercados relevantes de anticonceptivos, uno de los grupos que recibió más ajustes dentro de la circular.
Como resultado de cambios en la conformación de mercados relevantes y de solicitudes recibidas por la Secretaría Técnica, fueron revisados productos como Dienogest más Etinilestradiol, Dienogest más Valerato de Estradiol, Dienogest más Estradiol, Valerato de Estradiol más Noretisterona y distintos dispositivos intrauterinos con Levonorgestrel.
Los nuevos precios máximos establecen que el implante intrauterino de Levonorgestrel de 19,5 mg tendrá un valor de $401.641,71, mientras que las referencias de 52 mg y 13,5 mg quedaron en $392.295,29 y $355.450,58, respectivamente. Por su parte, Drospirenona ingresó al control de precios con un valor máximo de $37.947,68 por ciclo de tratamiento.
La circular también fijó nuevos precios para medicamentos ampliamente utilizados en otras áreas terapéuticas. Empagliflozina, usada para diabetes tipo 2, tendrá un precio máximo de $222,01 por miligramo, mientras que Dapagliflozina quedó en $289,60 por miligramo. Didrogesterona, utilizada en tratamientos hormonales, quedó con un precio máximo de $109,12 por miligramo.
En el caso del Ibuprofeno inyectable, la Comisión decidió revisar nuevamente el mercado luego de analizar solicitudes recibidas por la Secretaría Técnica. Tras aplicar una nueva referenciación internacional, el precio máximo quedó fijado en $25.107,09 por miligramo.
Uno de los apartados más llamativos de la circular corresponde a la Talidomida. La Comisión explicó que, debido a una situación de desabastecimiento de los medicamentos pertenecientes a este mercado, fue necesario aplicar una actualización extraordinaria mediante referenciación internacional de precios. Como resultado, el nuevo precio máximo quedó establecido en $38,37 por miligramo.
La entidad indicó que esta revisión se realizó aplicando una excepción contemplada en la Circular 18 de 2024, precisamente para responder a problemas de disponibilidad de medicamentos considerados estratégicos para los pacientes.
Otro dato relevante del documento es que la actualización anual de precios se realizó utilizando nuevas tasas de cambio frente a los países de referencia internacional.
Como resultado de ese ejercicio, la Comisión calculó un ajuste de -7,43 % para los mercados relevantes incluidos dentro del proceso de actualización. Según explica la circular, el cálculo compara el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2023 frente al periodo evaluado entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
La entidad también informó que el margen de ajuste utilizado en la metodología fue de 9,6 %, resultado del promedio simple de los márgenes observados en los distintos países tomados como referencia para la regulación.
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Con esta nueva circular, el Gobierno amplía el universo de medicamentos sometidos a control directo de precios y actualiza cientos de referencias que son adquiridas por EPS, hospitales, clínicas y demás actores del sistema de salud. La decisión busca contener presiones sobre el gasto farmacéutico, mejorar la eficiencia de los recursos públicos y mantener mecanismos de regulación en tratamientos que representan una parte importante del costo total de la atención médica en Colombia.
Lea la circular completa con los precios de medicamentos haciendo clic en este enlace.